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世盃外歐戰｜主力主場出擊 英兵勢挫匈軍
2021-10-12
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世盃外英格蘭匈牙利哈利卡尼修夫基比克福特泰朗明斯勞基梳爾美臣蒙特史達寧施素波斯拿路蘭沙拉爾
世盃外歐戰｜主力主場出擊 英兵勢挫匈軍
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哈利卡尼料掛帥殺敵。

世盃外歐洲區I組英格蘭主場迎擊匈牙利(13/10 02:45)。「三獅兵團」剛戰以半力大炒安道爾5球，保持氣勢！以哈利卡尼為首的多名主力在上仗休息後，均有望今仗擔正出戰，挾世盃外主場12連勝強勢，全力爭取出線資格。

經過今夏歐國盃得亞軍後，英格蘭自上月起連續4場世盃外，共取得3勝1和佳績，僅1比1賽和波蘭，其餘3場勝仗，包括於上月作客大勝匈牙利4比0，可見雙方實力有差距，加上今場在溫布萊出戰，三獅兵團優勢將更明顯；而英軍對上一次在世盃外主場落敗，原來已要數至2000年以0比1不敵德國。

人腳方面，上仗以菲爾科頓及布沙約沙卡為首的小將軍團表現出色，但消息指，主帥修夫基今仗將派包括門將比克福特、泰朗明斯、勞基梳爾、美臣蒙特、史達寧與哈利卡尼等主力復任正選，眾將蓄勢待發，更增勝望。

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美臣蒙特上仗已後備上陣「熱身」。

另邊廂，匈牙利在今夏歐國盃表現有驚喜，但之後無以為繼，剛戰世盃外以0比1不敵阿爾巴尼亞，近4輪世盃外1勝3負，似已「見底」。球隊雖然尚有個別具質素球員如中場施素波斯拿及前鋒路蘭沙拉爾等，均在德甲搵食，但面對主隊強攻，恐無力招架。
 

世盃外歐戰｜主力主場出擊 英兵勢挫匈軍

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/世盃外歐戰｜主力主場出擊-英兵勢挫匈軍-288334
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