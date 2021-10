培育生力軍|飛越啟德運動基金推「小劍神」培訓計劃 張家朗鄭志剛周六同場

香港劍擊運動員近年在國際賽事上屢創佳績,其中「劍神」張家朗更奪得東京奧運男子花劍個人賽金牌,令全城掀起一股運動熱潮。為進一步推廣劍擊運動,「飛越啟德運動基金」將推出「小劍神」培訓計劃,為本地劍壇培育更多生力軍。

周六舉行記者會張家朗鄭志剛出席

「飛越啟德運動基金」將於本周六(23日)舉行記者會公布計劃詳情。屆時,飛越啟德代表鄭志剛及劍擊宣傳大使張家朗亦會出席,與小朋友交流面對挑戰,克服逆境的心得。

早前,張家朗在個人社交平台發布限時動態,分享他與新世界發展行政總裁鄭志剛一同用膳,並留言「Thanks for having me !」鄭志剛其後亦有轉發貼文,並寫上「Coffee hunters」,意指兩人均是咖啡愛好者。

