新冠疫苗︱美奧委會要冬奧選手必須完成接種

路透社周三(23日)得到一封來自美國奧委會總裁Sarah Hirshland的信函，內容表示，將於11月起要求美國奧委會轄下的運動員、教練及工作人員，必須先完成接種兩劑疫苗，才可以進入美國奧委會的訓練設施，同時也表明運動員往後要代表美國出席奧運或殘奧會，也要完成接種。

Sarah Hirshland的信函指出：「從11月1日起，美國奧委會將要求所有奧委會的職員、運動員以及奧委會設施，包括訓練中心的使用者，都需要完成疫苗接種。」而內文更指出「相關的要求亦將會適用於往後代表美國隊參與奧運會及殘奧會。」

Sarah Hirshland又指：「這一步可提高我們為美國運動員及職​​員創造安全和高效能環境的能力，並使我們能夠計劃和準備為運動員，持續提供服務。」

至今北美主要運動聯賽仍未要求運動員完成疫苗接種，國際奧委會亦沒有要求運動員必須接種才可以出席東京奧運會，他們都只是鼓勵運動員接種。Sarah Hirshland指，美國奧委會期望疫情可以盡快結束，但是顯然這仍有一段很遠的距離。而北京冬奧預定會在明年2月4日展開。