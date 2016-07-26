新冠疫苗︱美奧委會要冬奧選手必須完成接種
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新冠疫苗︱美奧委會要冬奧選手必須完成接種
路透社周三(23日)得到一封來自美國奧委會總裁Sarah Hirshland的信函，內容表示，將於11月起要求美國奧委會轄下的運動員、教練及工作人員，必須先完成接種兩劑疫苗，才可以進入美國奧委會的訓練設施，同時也表明運動員往後要代表美國出席奧運或殘奧會，也要完成接種。
Sarah Hirshland的信函指出：「從11月1日起，美國奧委會將要求所有奧委會的職員、運動員以及奧委會設施，包括訓練中心的使用者，都需要完成疫苗接種。」而內文更指出「相關的要求亦將會適用於往後代表美國隊參與奧運會及殘奧會。」
Sarah Hirshland又指：「這一步可提高我們為美國運動員及職員創造安全和高效能環境的能力，並使我們能夠計劃和準備為運動員，持續提供服務。」
至今北美主要運動聯賽仍未要求運動員完成疫苗接種，國際奧委會亦沒有要求運動員必須接種才可以出席東京奧運會，他們都只是鼓勵運動員接種。Sarah Hirshland指，美國奧委會期望疫情可以盡快結束，但是顯然這仍有一段很遠的距離。而北京冬奧預定會在明年2月4日展開。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/新冠疫苗︱美奧委會要冬奧選手必須完成接種-285962