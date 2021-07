曼聯新波衫sell懷舊 阿仙奴搵沙卡推多元化

歐國盃完結後,新一季英超又將會在8月14日開鑼,各大廠商又再推出新一季球衣。其中英超曼聯便大玩懷舊風,而阿仙奴的主場球衣更找來於歐國盃決賽後被種族歧視的沙卡,推廣擁抱多元與平等。

曼聯新主場球衣保留了過去經典紅色調,更在面料中融入低調細緻的三間條暗紋,營造現代感覺。衣領內印有「Youth. Courage. Success」字樣,強調球隊核心價值。球衣背面亦首次飾上金色的「紅魔」圖案,展現曼聯的輝煌。而條紋設計則延續到短褲上,向 80 年代adidas和曼聯首次合作推出的球衣致敬。

另一方面,阿仙奴的全新主場球衣令人耳目一新,紅白相間的球衣肩膊及袖口部份以海軍藍色作點綴,衣領內印有「Arsenal for Everyone」圖案字樣,宣揚阿仙奴大家庭的多元文化,同時代表阿仙奴由2008 年開始發起的Arsenal for Everyone活動,擁抱多元與平等,讓阿仙奴大家庭成員感受到同樣的自豪及歸屬感,下襬繡上「Victory Through Harmony」,帶出團結的重要。早前被球迷種族歧視的沙卡,亦成為推廣今次主場球衣的其中一員。