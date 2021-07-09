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曼聯新波衫sell懷舊 阿仙奴搵沙卡推多元化
1 小時前
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曼聯新波衫sell懷舊 阿仙奴搵沙卡推多元化
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普巴為曼聯推廣新球衣。

歐國盃完結後，新一季英超又將會在8月14日開鑼，各大廠商又再推出新一季球衣。其中英超曼聯便大玩懷舊風，而阿仙奴的主場球衣更找來於歐國盃決賽後被種族歧視的沙卡，推廣擁抱多元與平等。

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沙卡亦是焦點之一。

曼聯新主場球衣保留了過去經典紅色調，更在面料中融入低調細緻的三間條暗紋，營造現代感覺。衣領內印有「Youth. Courage. Success」字樣，強調球隊核心價值。球衣背面亦首次飾上金色的「紅魔」圖案，展現曼聯的輝煌。而條紋設計則延續到短褲上，向 80 年代adidas和曼聯首次合作推出的球衣致敬。

 

另一方面，阿仙奴的全新主場球衣令人耳目一新，紅白相間的球衣肩膊及袖口部份以海軍藍色作點綴，衣領內印有「Arsenal for Everyone」圖案字樣，宣揚阿仙奴大家庭的多元文化，同時代表阿仙奴由2008 年開始發起的Arsenal for Everyone活動，擁抱多元與平等，讓阿仙奴大家庭成員感受到同樣的自豪及歸屬感，下襬繡上「Victory Through Harmony」，帶出團結的重要。早前被球迷種族歧視的沙卡，亦成為推廣今次主場球衣的其中一員。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/曼聯新波衫sell懷舊阿仙奴搵沙卡推多元化-276244
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