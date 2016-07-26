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東京奧運每日焦點︱鄧俊文謝影雪混雙爭出線　體操男團中日爭金(附直播詳情)
6 小時前
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東京奧運每日焦點︱鄧俊文謝影雪混雙爭出線　體操男團中日爭金(附直播詳情)
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截至昨晚11時，中國以6金1銀4銅排在獎牌榜首位。(本報製圖)

東京奧運來到第3個比賽日，香港運動員繼續登場。其中香港男子花劍隊3名隊員蔡俊彥、張家朗、張小倫今日(26日)會出戰個人賽。而三項鐵人的奧斯卡則會首度登場。羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪將會進行最後一場分組賽，爭取晉身準決賽。

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另外香港女子乒乓球代表的杜凱琹，會先在女單第三圈上陣。男女子滑浪風帆代表，陳晞文及鄭俊樑，與帆船項目的洛雅怡則會在鐮倉的海上繼續出戰。

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7月26日香港運動員賽事

羽毛球
11:00AM　混雙　鄧俊文/謝影雪對Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich

劍擊
8:25AM　男子花劍個人賽64強　蔡俊彥、張家朗、張小倫
10:35AM　男子花劍個人賽32強
1:25PM　男子花劍個人賽16強
2:50PM　男子花劍個人賽半準決賽
5:50PM　男子花劍個人賽準決賽
8:10PM　男子花劍個人賽決賽

帆船
11:05PM　滑浪風帆女子RS:X賽（第4至6場）　陳晞文
1:35PM　帆船女子單人雷射型（第3至4場）　洛雅怡
2:05PM　滑浪風帆男子RS:X賽（第4至6場）　鄭俊樑

乒乓球
女單第三圈　杜凱琹

三項鐵人
5:30AM　男子個人　奧斯卡

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杜凱琹（左）今日將出戰女單第三圈。(美聯社)

至於其他賽事方面，傍晚將會舉行體操項目男子團體的決賽，雖然內村航平表演失準，但日本隊在預賽，仍以第一名晉級，第二位是中國。

另外兩支有力與美國夢之隊一戰的男子籃球代表阿根廷及西班牙將會登場。而第3次出戰奧運的英國跳水名將戴利，今日將出戰跳水項目的雙人10米高台。

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7月26日焦點賽事

體操
6:00PM　男子團體決賽

男子籃球
12:40PM　C組　阿根廷對斯洛文尼亞
8:00PM　C組　日本對西班牙

跳水
2:00PM　男子雙人10米高台決賽

滑板
11:23AM　女子街頭賽決賽

游泳
11:05AM　男子4x100米自由泳接力決賽

網球
待定

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日本體操隊將在今日男子團體爭取衞晃金牌。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運每日焦點︱鄧俊文謝影雪混雙爭出線　體操男團中日爭金附直播詳情-277213
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