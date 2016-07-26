東京奧運｜中國男女乒團齊晉決賽 港女乒與德國爭銅牌

在昨日(3日)乒乓球女子團體不敵日本後，香港代表將會與德國爭銅牌。因為德國隊在今日的另一場準決賽，以0:3的場數不敵中國。而中國的男子隊亦打入男子團體決賽。

東京奧運乒乓球項目，今日繼續男女子團體賽的準決賽。其中率先舉行是女子乒乓球團體賽，中國連贏3場，以3:0的場數擊敗德國。落敗的德國會與昨日不敵日本的香港爭銅牌，而中國會與日本在決賽爭奪金牌。

女乒中國3:0橫掃德國

中國在這場對戰，率先由王曼昱與陳夢在雙打對上德國的單曉娜及Petrissa Solja，中國組合輕鬆以11:9、11:2及11:4，直落3局擊敗德國組合先取得第1場。第2場中國由孫穎莎對德國的韓瑩，孫穎莎又以3局11:6、11:4及11:9橫掃該名轉籍前中國乒乓球手。到第3場，中國派出陳夢對德國的Petrissa Solja，雖然Petrissa Solja先贏1局11:5，但及後以3局4:11、9:11及11:13，遭陳夢反勝。結果中國以3:0場數晉身決賽。

而男子團體方面，中國在今日下午面對南韓。中國由許昕與馬龍在首場男單輕取對手3:0之後，第2場由樊振東出戰對南韓的張宇鎮，樊振東沒壓力下以3:0輕取張宇鎮。而在第3場，中國派出男單金牌得主馬龍對南韓的李相秀。李相秀在先失2局之後負隅頑抗，連追2局扳平，但在決勝第5局被馬龍以11:6勝出，最終南韓仍以0:3的場數不敵中國。

男團決賽，中國將會對今晚日本對德國的勝方。

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