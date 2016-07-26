東京奧運｜伍家朗球衣風波未平 網民眼利發現印錯舊版區旗
6 小時前
東京奧運｜伍家朗球衣風波未平 網民眼利發現印錯舊版區旗
羽毛球港隊代表伍家朗早前遭民建聯穆家駿狙擊，無辜捲入「球衣風波」。伍家朗昨晚身穿印有區旗的綠白FILA球衣出場，打至汗流浹背、球衣濕透，需要連番抹汗及拉扯球衣，最終輸波出局。繼網民發現該款球衣是網球衫，而非羽毛球衫後，再有眼利的網民發現，球衣上的區旗懷疑印錯舊版！
有網民發現，伍家朗昨日的綠白戰衣，懷疑印錯1990年人大通過的原始設計版本，而非正式納入《區旗及區徽條例》的香港特別行政區區旗。放大球衣照片，可見區旗圖樣中的紫荊花瓣有勾、中間較為寬闊。有網民留言，揶揄穆家駿挑起球衣風波「火燒連環船」，亦有人批評事件「只有更荒謬」，但有網民擔心影響其他港隊運動員，「最好過埋奧運先再講」。
另外，今早出戰羽毛球混雙準決賽的鄧俊文與謝影雪組合，身穿的球衣亦印錯區旗。羽總回覆傳媒查詢時承認錯誤，並稱已聯絡贊助商YONEX在日本重印，讓鄧俊文與謝影雪明日出戰「銅牌戰」有正確球衣。有關區旗及區徽規格，可閱覽《區旗及區徽條例》。
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