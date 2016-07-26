東京奧運｜克服重傷 百慕達三鐵女將與丈夫教練贏得史上首金

到底一個國家有多少人口，才會產生一名奧運金牌選手？女子三項鐵人代表杜芙（Flora Duffy）於周二為百慕達贏得一面金牌，百慕達亦以6.4萬人口成為贏得奧運金牌最少人口的國家。

6.4萬人成奧運金牌最少人口國家

東京奧運總是藏著無數動人故事，33歲的百慕達女子三項鐵人代表杜芙，於周二以1小時55分36秒，快第2位的英國選手布朗1分14秒為百慕達贏得首面金牌。單是人口只得6.4萬的百慕達贏得奧運金牌已經叫人鼓舞，杜芙背後的故事亦令人感動。

杜芙是出戰東京奧運兩名百慕達運動員之一。這個位於大西洋中部的小島距離最近的陸地有600多英里。杜芙不止於地理上與斴國不相近，於今次奧運亦非主流大熱門，全因她多次受傷，其中2018至2019年因腳傷退出比賽了整整一年，到了2020年11月，她亦表示自己的膝蓋在發炎。

最後杜芙贏得百慕達首金，於賽後高興地說：「我太高興自己做到了，是的，我實現了我的夢想贏得金牌，但也贏得百慕達的第一塊金牌，這件事比我個人更偉大。」

丈夫為教練 百慕達總理發聲明讚賞

第4次出戰奧運，過去杜芙最佳成績亦只是2016年里奧的第8名，今次她和其教練、丈夫一起贏得金牌：「我試著保持鎮靜，不讓自己的想到要贏金牌的事實，這是真的發生了！直到跑完最後一公里。我看到我丈夫——我的教練在路邊，我只是給了他一個小小的微笑，由那一刻開始我所有的情緒都要來了。」

杜芙的出色表現亦令百慕達總理發聲明讚賞：「你表現得如此努力，整個島嶼都為妳而驕傲！」對上一次百慕達贏得獎牌時為1976年，於男子重量級拳擊贏得銅牌。

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