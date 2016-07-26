東京奧運｜廣田彩花十字韌帶受傷堅持上陣 日本羽毛球女雙熱血晉8強

日本頭號女雙、現今世界第一組合福島由紀/廣田彩花於周二的東京奧運羽毛球女雙分組賽，以局數1:3不敵印尼組合，但依然以小組第2名晉級8強。事實上廣田彩花今次奧運於6月便十字韌帶受傷，要帶上護具出戰，依然打入8強已近乎奇蹟。

作為日本羽毛球女雙代表，福島由紀/廣田彩花於今次奧運分組賽首兩戰連勝，周二對印尼組合Greysia Polii/Apriyani Rahayu時首局戰至刁時以22:24先輸一局，之後以21:13追平局數後，於第3局無以為計，以8:21落敗，最終以局數1:2不敵印尼女雙組合，分組賽2勝1負下以小組次名晉級8強。

事實上，廣田彩花於比賽時右膝戴著一個明顯的護膝，場上亦失去了過去出眾的橫移速度，明眼人亦看得出她受了重傷。

廣田極速復出為戰東京奧運

廣田之後接受日本《羽球雜誌》訪問時，便承認自己右膝十字韌帶在今年6月的國家隊訓練營受了傷。她指自己現在狀態亦未十足：「那時我以為自己無法登上這個舞台，但我一直沒有放棄，繼續復健訓練，堅相自己肯定能回來。在醫院的醫生、團隊工作人員和隊友的支持下，終於康復回到球場了。目前大概已經恢復了70至80%，我將和福島前輩一起繼續挑戰今屆奧運。」

據過去病例，嚴重的十字韌帶撕裂要休息近一個球季才可復出，就算是輕傷最快亦要休養4至6個星期，如今廣田彩花1個月後便復出，其帶傷都堅持上陣的決心認真熱血。

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