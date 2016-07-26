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東京奧運｜敘利亞乒乓女孩成今屆最年輕選手　英日12歲少女滑板鬥法
5 小時前
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東京奧運｜敘利亞乒乓女孩成今屆最年輕選手　英日12歲少女滑板鬥法
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敘利亞乒乓球代表莎莎，是今屆奧運最年輕運動員。(國際乒聯圖片)

東京奧運揭幕在即，除了游泳、田徑等焦點項目備受關注外，今屆東京奧運亦有3名年輕運動員值得鼓勵。其中，來自敘利亞的乒乓球手莎莎（Hend Zaza）今年只有12歲，是今屆奧運會最年輕的運動員；其餘兩名同樣只有12歲的年輕運動員，則代表英國和日本出戰今屆奧運新增的滑板項目。

擊敗媽媽級球手取得奧運資格

莎莎是在2009年元旦日出生，東京在2011年申辦奧運會之時，莎莎只有2歲。她5歲開始學習乒乓球，之後逐漸取得與成年選手的比賽資格。在去年初於約旦安曼舉行的西亞乒乓球資格賽上，莎莎在分組以2勝1負晉級，再於決賽擊敗比她32年的黎巴嫩選手取得奧運參賽資格，這亦是敘利亞史上第2個取得奧運乒乓球項目入場券的選手。莎莎目前未有職業賽的國際排名，在國際乒聯青年排名亦只有906。

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英國滑板代表布朗，靠自學花式取得奧運參賽資格。(路透社)

英日混血少女　世界排名第3

另外，今屆奧運新增的滑板項目，當中有2名年僅12歲的少女，分別代表日本及英國出戰。當中英國的布朗（Sky Brown）更是女子組公園賽世界排名第3的運動員。至於世界排名第1及2，分別是15歲的日本代表岡本碧優以及19歲的日本代表四十住櫻（四十住　さくら）。布朗本身沒有滑板教練，只是透過YouTube自學花式，而布朗其實亦有一半的日本血統，並於日本的宮崎縣出生，還有個日本名叫澄海，在美國電視節目《與童共舞》亦贏得冠軍。

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日本滑板選手開心那，是日本史上最年輕的奧運代表。(Twitter圖片)

北海道女孩　日本史上最年輕奧運代表

至於世界排名第6，日本的開心那比布朗細約一個月，是日本史上最年輕的奧運代表。出生於北海道的開心那，在2018年日本滑板賽取得第4，在2019年更取得冠軍，同年於美國舉行的國際賽亦取得第3名的成績。除了滑板外，開心那亦擅長美術，並到上海參賽。而據稱其名字是因為母親喜歡椰子，故取名與椰子Coconut近音的ここな（Kokona）。

兩個年輕選手將會在8月4日，於東京有明體育公園舉行的滑板公園賽，一齊爭奪獎牌。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜敘利亞乒乓女孩成今屆最年輕選手　英日12歲少女滑板鬥法-276211
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