東京奧運｜李慧詩賽後指壓力大 得銅牌「達成一半願望」

東京奧運場地單車女子爭先賽，「牛下女車神」李慧詩(Sarah)擊敗德國 Emma Hinze再贏得一面銅牌。Sarah於賽後自言背負很大壓力，今日拿下銅牌，算是達成一半願望。

賽後Sarah於訪問中多謝整個團體：「他們用盡所有方法幫助我。感謝神，因為我真的感受到每一日的難處，不要去擔心每一日。多謝家人，他們在疫情下不會要求見我，因為我不可以出外，叫我盡力比賽便可以。」

壓力極大不想透露

Sarah亦承認，自己在「凱林賽做錯了一個動作、失誤，本來獎牌應該是在這裡，真的很可惜」。她又指最近壓力極大，「爭先賽不斷和自己說不要大意，有時真的很大壓力，但又不想講出來。今日放開比賽，可能戰術未必做得最好，但我亦會對自己說，我是可以的。今日最終拿到第三，算是達成一半願望。」

談及今次比賽得著，Sarah說：「最大突破是很相信工作人員，他們每人都給予我信心，多謝一眾隊友，和我一起訓練，和我在最艱難時都捱過。今次比賽我學會照顧自己，以前一直很忙，在過去兩星期我和自己說，要愛護自己多一點，才有力氣走下去，自己可以成為最愛的人。」

感謝所有支持者

Sarah在訪問中亦特別感謝一眾支持者，「13年了，沒有你們陪我走下去，我不會上得到頒獎台。著住香港隊的衫，真正感受到你們每一個人的力量在我的單車上，可能有時會很大壓力，但我都會記得你們每一句支持。雖然好想有金牌，但人生就是這樣，未必每件事都盡善盡美，盡力就好。」

談及已年屆34歲，Sarah聞言後即笑言，「我發現電視直播不時會提起我的歲數，但我又不是去選港姐……哈哈！」

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