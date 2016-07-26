東京奧運｜香港女乒3:1輕取巴西晉級8強

周日東京奧運女子乒乓球團體賽，香港隊於16強以3:1擊敗巴西，殺入8強。明天將對上羅馬尼亞，爭取4強席位。

周日早上香港女子乒乓球隊出戰女子女子16強團體賽，面對巴西女子隊未有受到太大壓力。打頭陣的女雙組合蘇慧音及李皓晴，面對謝茜嘉和卡禾蓮時，僅以27分便直落3盤掃走對手。

第二場女單便由港隊一姐杜凱琹出場，面對年僅21歲的巴西球手般娜，後者明顯實力及經驗上都有差距，杜凱琹以28分鐘便3:0擊敗對方。

接著第三場賽事，由女單李皓晴對上謝茜嘉。後者先以11:8、11:9贏得兩盤後，李皓晴放手一搏連取兩盤扳平，只是最後一盤以6:11落敗，激戰47分鐘後港隊被追成2:1。

最後一場賽事由女單杜凱琹對上謝茜嘉，杜凱琹領先下再次手緊，被後者的上旋球多次考驗到。不過經過暫停後調整心態，以長波主動得分下以3:1盤數擊敗對手，香港亦順利以3:1擊敗巴西，殺入8強。

晉級8強後香港隊將會在明天下午1時30分對上羅馬尼亞，贏波即可晉級4強。