東京奧運｜馬拉松掃跌成排水 法跑手致歉稱樽身跣手

網上熱傳在東京奧運男子馬拉松項目，法國跑手Morhad Amdouni在到達其中一個水站時，一手掃跌整排水樽，致部分跑手未能及時取得水補給。在影片熱傳後，Morhad Amdouni透過傳媒致歉，他指自己只是因為手滑，而非故意。

周日(8日)在札幌舉行的馬拉松賽事Morhad Amdouni原本一直緊隨前列跑手，在到達其中一個水站時，Morhad Amdouni被拍得用手連掃整列水樽，有網民就批評Morhad Amdouni的行為是故意，阻止其他對手取得水補給。

冀事件可以結束

經過逾一日的發酵，影片在網上不斷被廣傳擴散，Morhad Amdouni終於透過媒體作出解釋。他指自己只是手滑，原因是水樽在放在補給站前，經過長時間浸在水中，因此樽身比較滑手。Morhad Amdouni就事件致歉，並希望事件可以結束。但是相關影片目前仍被廣傳。

Morhad Amdouni本身是一位長距離跑，除了馬拉松之外，今屆奧運都有參加過男子10,000米的比賽，最後得第10名。而在男子馬拉松的比賽，Morhad Amdouni得第6。

相關新聞：東京奧運｜馬拉松比賽法國選手掃跌成排補給水 網民熱議蓄意定體力不支 (有片)