東京奧運｜體操女王退賽美國仍奪金牌 意大利老牌選手13年終獲銀牌

東京奧運體操女子自由體操項目，今日(2日)在上屆今牌得主比莉絲（Simone Biles）退出之下，由隊友卡莉（Jade Carey）代替奪得金牌。至於銀牌是意大利的Vanessa Ferrari，而日本的村上茉愛與俄羅斯的Angelina Melnikova並列季軍。

在預賽取得第2名晉級資格的比莉絲，繼續因為心理壓力而退賽，不過隊友的卡莉發揮高水準，在造出6.3分的難度分及8.066的表現分下，以總成績14.366奪得金牌。而次席的Vanessa Ferrari則以14.200得銀牌。30歲的Vanessa Ferrari自2008年參加北京奧運，到2012年開始參與個人自由體操項目，連續兩屆都得第4，而今屆終收獲銀牌。

日俄選手同分獲銅牌

銅牌得主分別為日本的村上茉愛及俄羅斯的Angelina Melnikova，二人難度分與表現分都相同。村上茉愛是日本首位在自由體操奪得獎牌的運動員。

另外，美國體操協會確定，比莉絲將會在之後的平衡木項目上陣。

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