東京奧運｜ 港花劍男團不敵俄羅斯 39:45無緣晉級

東京奧運香港男子花劍的團體賽，周日8強面對俄羅斯奧委會，以39:45落敗。

首位為港出場的是蔡俊彥，首場面對基爾波達切夫以3:5落後。之後登場的是剛於男子花劍贏得金牌的張家朗，他面對梅利哥夫一上場便連取3分反先6:5，兩人一度追成7:7後張家朗多次突擊得手，只是尾段梅利哥夫一個斜步進攻，令港隊以9:10落後。

第三位為港隊上場的是張小倫，他面對安頓波達切夫表現得十分有經驗，一上場便以兩次反擊連取兩分11:10反先。之後兩人互有攻守，只是面對安頓波達切夫強攻以15:12落後。

輪到蔡俊彥再次登場面對梅利哥夫，港隊要搶分下蔡俊彥接連上前出手刺中對手，不過裁判卻判了數次蔡俊彥防守還擊未有得分，最後以16:20落後。接著上場的便是張小倫，唯第一次交鋒基爾波達切夫便刺中其手腕至流血，接著比賽亦被對手拉開比分至17:25。

第六輪上場的為張家朗，他對上安頓波達切夫，後者於領先下打得較保守，令搶分心切的張家朗亦難以找到空位取分。比賽因現場發生小意外，在短暫暫停重開後張家朗即連取8分，將比賽追至25:30。

第七輪港隊以吳諾弘換上受傷的張小倫，首次出戰奧運的吳諾弘對上梅利哥夫便多次衝擊對手，一度追近至28:31，明顯他上場後發揮出奇兵功用，進攻多次第二時間補刺得手，令港隊原先落後5分，最後追近至32:35。

第八輪的蔡俊彥再次上陣，面對安頓波達切夫一開始便連取兩分。但之後略兼心急，被拉開至36:40。

最後一輪港隊由張家朗出戰基爾波達切夫，只可取分的張家朗先取兩分，然後兩人輪流得分，最終港隊以39:45落敗，無法晉級4強。