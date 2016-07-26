東京奧運｜美國12碼氣走荷蘭 巴西12碼負加拿大出局

奧運女子足球賽，今日(30日)上演8強賽事，其中美國在互射12碼淘汰荷蘭，而巴西則在另一場亦被加拿大射12碼淘汰。其餘兩場，英國加時不敵澳洲，日本亦負於瑞典，同樣8強止步。

2019年女足世界盃決賽的翻版戲碼，美國與荷蘭在奧運8強賽碰頭。4屆奧運金牌得主的美國隊，18分鐘就被荷蘭的美迪馬（Vivianne Miedema）攻破大門落後，不過，美維絲（Sam Mewis）及莉恩威廉絲（Lynn Williams）在28分鐘及31分鐘各入一球為美國反先。然而美迪馬下半場為荷蘭再入一球，令雙方法定時間踢平2:2。在加時雙方互無紀錄，令比賽進入12碼分勝負。12碼美國4球全中，相反荷蘭有美迪馬及露雲（Aniek Nouwen）射失，最終美國以12碼4:2淘汰荷蘭入4強。

美國4強對將會是加拿大。加拿大在另一場8強同樣以12碼淘汰巴西，她們在法定時間與巴西打成0:0，12碼巴西有2球射失，而加拿大僅射失1球，最終加拿大以12碼4:3擊敗巴西晉級。

英國加時不敵澳洲

而另一場，英國面對澳洲。英國上半場落後0:1，但下半場曾反先2:1，可是球隊在完場前被澳洲追平。澳洲在加時先入2球，縱使英國之後追近，仍以3:4不敵澳洲被淘汰。

瑞典3:1挫日本晉級

至於東道主日本面對女足強國的瑞典，瑞典7分鐘已攻破日本大門。雖然田中美南23分鐘為日本扳平，可是下半場瑞典再入2球，最終日本以1:3不敵瑞典，無緣4強。瑞典晉級後會對澳洲。

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