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東京奧運｜12名選手退賽下 何誕華以46名完成越野障礙賽
5 小時前
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東京奧運｜12名選手退賽下 何誕華以46名完成越野障礙賽
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何誕華今日順利完成賽事。（路透社）

香港首位奧運三項賽代表何誕華（Thomas Ho）今日出戰越野障礙賽，他與馬匹Tayberry順利完成賽事，暫時排名第46位，明日將會再戰場地障礙賽。

香港首位出戰奧運三項賽的何誕華，於周五先在盛裝舞步亮相，以罰分46.70分暫列63人中的第41位。到了周六的越野障礙賽，何誕華與拍檔Tayberry合作於63名騎手中以55.60罰分完成今日比賽，兩日合計102.3罰分排第46位。

今場越野障礙賽全長4420米，騎手要在15分30秒內越過障礙物，難度十分高，今日賽事亦有12位騎手無法完成，包括東道主日本選手大岩義明。

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何誕華為首位香港三項賽奧運運動員。（賽馬會圖片）

香港及愛爾蘭混血兒的何誕華自小便在馬術學校策騎，他賽前坦言沒有想過會打入奧運：「奧運從來不是我和Tayberry的目標，只是剛好我們有機會打入這個大賽。我的圍隊在之前幫助了我很多，而Tayberry亦挺身而出迎接挑戰。」何誕華曾於2014年仁川亞運贏得團體三項賽銅牌。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運｜12名選手退賽下-何誕華以46名完成越野障礙賽-278306
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