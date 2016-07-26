東京殘奧會︱近六旬柔道鐵漢 闊別17年再登舞台

闊別殘奧17年，以59歲之齡再次站在比賽的軟墊上。雖然最終未嘗一勝，但日本最年長的柔道代表松本義和，仍希望可以在下屆殘奧會出戰。他說：「無論失敗多少次，無論經過多少年，我都想看着自己努力向前的姿態。」

59歲的松本義和，早在2000年首次參與殘奧會，並且於悉尼贏得一面銅牌。4年後以持旗手身份，為日本再度出戰雅典殘奧會。自此之後，松本未有再獲得殘奧會的入場券。至2018年，他在亞洲殘疾人運動會上，再次取得一面銅牌，之後再次取得殘奧會的參賽資格。

兩戰皆北出局

松本昨日(29日)出戰男子100公斤級的盲人柔道項目，然而，首戰先負於德國選手，在復活戰亦敵不過烏茲別克的選手，重返殘奧會舞台，未能收獲一勝。松本賽後哭着表示：「重回比賽感覺很新鮮，自雅典以來，17年後再站在比賽場上，我是很認真去學習柔道，很高興站在軟墊上。不過在新冠疫情間，卻沒有可訓練的地方……」松本之後透露，這是自己首次在比賽次後哭出來。在疫情延期的時間，松本就只有在家中或附近自行訓練。

16歲證實患上青光眼，至20歲完全失明。松本之後做過針灸，並開治療所，但同時也學習柔道。育有1子1女的松本義和表示：「作為父親，有很多事我都做不到。但是我可以作為他們的榜樣。」松本其實之後也有參與其他運動，包括在2014及2017年曾參加100公里的超級馬拉松，並成功完成比賽。對於下屆巴黎奧運，松本表示仍想爭取參賽的機會，不過屆時他已62歲。

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