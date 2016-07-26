歐國盃｜曉姆斯擺烏龍 法國1:0擊敗德國

歐洲國家盃F組分組賽，德國在慕尼黑主場迎戰法國，法國領先後大打穩守突擊，輕鬆以1:0擊敗德國。

法國強陣出擊，即使面對強隊德國亦佔上風，其中中場保羅普巴多次長傳都極具威脅，戰至20分鐘，普巴交出妙絕過頭波，左閘盧卡斯靴南迪斯於左路傳中，逼得中堅曉姆斯擺烏龍，法國領先半場1:0。

換邊後法國退守半場專心打反擊，反而威脅比德國更大，拉比奧特接應麥巴比的妙傳於禁區起腳中柱彈出。之後法國前鋒麥巴比和賓施馬又各有一次「詐糊」，最終法國在沒有受到太大威脅下1球輕取德國。

普巴：踢出世盃冠軍水準

今仗法國接近控制全場戰局，中場普巴助攻助守，開賽早段更有一次頭槌攻門僅僅高出，最後他亦成為今場最佳球員。賽後普巴亦大讚全隊演出：「球隊的表現是最為重要，沒有他們我亦不可能踢出水準。我們很專注在球場上的工作，我們很清楚要在場上踢出世界盃冠軍的水準。當我們受壓時，全隊都一起分擔；當我們進攻時，全隊都一起上前推進。」

賽後法國教練迪甘斯便指球隊踢了一場好波：「我們面對出色的球隊踢了一場精彩的比賽。我很清楚球員已準備好登上這個舞台去戰鬥。球隊差點便攻入第2球兼穩住勝利，不過我們下半場亦沒有受到太多壓力。今仗是場高強度賽事，亦充滿很多有天份的球員。」迪甘斯更指今仗球隊的表現足以令其餘對手害怕。另一方面，今次敗仗是德國首次在歐國盃首場分組賽輸波。