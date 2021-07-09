歐國盃｜英格蘭打氣金句 「Football’s coming home」有何意義？

英格蘭自1966年世界盃首次打入國際大賽決賽，全國上下正處於狂歡狀態，首相約翰遜(Boris Johnson)更說會考慮如英軍順利奪冠，為國家增加一日銀行假期。

這幾年有留意英格蘭的球迷應會發覺，本土球迷常常將「Football's Coming Home」掛在嘴邊。這句說話究竟有何意思，足球如何回家？

其實「Football's Coming Home」是來自1996年的一首歌曲《Three Lions》的一句歌詞。1996年歐國盃，英格蘭為主辦國，惟他們已有30年未贏得國家大賽冠軍、92年歐國盃成績惡劣，更未能打入94年世界盃。作為現代足球的發源地，這張成績表絕對不合格。

借嘲諷來帶出正面訊息

當時，英國2位娛樂主持及歌手David Baddiel及Frank Skinner，就創作了這首英格蘭的「主題曲」為國家隊打氣。說是打氣，其實更像自嘲。歌曲裡充滿了球迷對英格蘭在大賽中一蹶不振的失落之情，諷刺及感嘆國家隊成績未如理想。不過，在歌曲的後段也有「Cos I remember Three Lions on the shirt」的歌詞，意思指英格蘭會輸波，但只要他們穿上這件「三獅」球衣，作為球迷就一定會盲目支持。

這首歌在當屆歐國盃，英格蘭擊敗死敵蘇格蘭後，全場一起大合唱。及後，更成為一首家傳互曉的「神曲」，可惜，當屆英軍最終在4強不敵德國，足球始終未能「回家」。

2018年世界盃，英格蘭令人意外地打入4強，「Football’s Coming Home」再度流行起來，不過英軍再度功虧一簣。3年後的今天，英格蘭終於在55年後打入大賽決賽，今晚，他們可否真的「將足球帶回家」？