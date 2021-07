歐國盃|英格蘭打氣金句 「Football’s coming home」有何意義?

英格蘭自1966年世界盃首次打入國際大賽決賽,全國上下正處於狂歡狀態,首相約翰遜(Boris Johnson)更說會考慮如英軍順利奪冠,為國家增加一日銀行假期。

這幾年有留意英格蘭的球迷應會發覺,本土球迷常常將「Football's Coming Home」掛在嘴邊。這句說話究竟有何意思,足球如何回家?

其實「Football's Coming Home」是來自1996年的一首歌曲《Three Lions》的一句歌詞。1996年歐國盃,英格蘭為主辦國,惟他們已有30年未贏得國家大賽冠軍、92年歐國盃成績惡劣,更未能打入94年世界盃。作為現代足球的發源地,這張成績表絕對不合格。

借嘲諷來帶出正面訊息

當時,英國2位娛樂主持及歌手David Baddiel及Frank Skinner,就創作了這首英格蘭的「主題曲」為國家隊打氣。說是打氣,其實更像自嘲。歌曲裡充滿了球迷對英格蘭在大賽中一蹶不振的失落之情,諷刺及感嘆國家隊成績未如理想。不過,在歌曲的後段也有「Cos I remember Three Lions on the shirt」的歌詞,意思指英格蘭會輸波,但只要他們穿上這件「三獅」球衣,作為球迷就一定會盲目支持。

這首歌在當屆歐國盃,英格蘭擊敗死敵蘇格蘭後,全場一起大合唱。及後,更成為一首家傳互曉的「神曲」,可惜,當屆英軍最終在4強不敵德國,足球始終未能「回家」。

2018年世界盃,英格蘭令人意外地打入4強,「Football’s Coming Home」再度流行起來,不過英軍再度功虧一簣。3年後的今天,英格蘭終於在55年後打入大賽決賽,今晚,他們可否真的「將足球帶回家」?