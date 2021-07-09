歐國盃｜英格蘭難逃12碼魔咒 意大利捧走歐國盃

今屆歐國盃終於來到最後一戰，由意大利「作客」溫布萊球場硬撼英格蘭，兩軍接戰120分鐘踢成1比1，要互射12碼分勝負，結果英軍難逃魔咒，以2比3落敗，失落錦標。

英格蘭今仗改踢3中堅，查比亞復任正選扼守右路，布卡約沙卡退居後備，前線繼續由史達寧、美臣蒙特和哈利簡尼攻堅。至於意大利，則沿用上仗淘汰西班牙的正選陣容。

開賽僅2分鐘英軍就打開紀錄，哈利簡尼在中場長傳予查比亞，後者傳中，後上殺入禁區的勞基梳爾半窩利勁射破網，攻入個人在國家隊生涯的第一個入球之餘，亦是今屆賽事最快入球(1分57秒)。落後的意軍逐漸加強壓迫，期望收復失地，然而較具威脅的埋門，就只有馬高華拉堤的近門施射，可惜皮球省中英軍守將史東斯彈出。

邦路斯為意軍扳平

換邊後2分鐘出現爭議判決，史達寧引球殺入禁區明顯被邦路斯撞跌，球證卻未有判罰12碼。及後意軍換入白賴仁基斯坦迪和杜文尼高貝拉迪加強攻力，61分鐘更差點取得入球，基艾沙闖入禁區快腳施射，皮球直飛死角，卻被英軍門將碧福特撲出。直至66分鐘，意軍終於扳平，馬高華拉堤接應角球頭槌攻門，皮球中柱彈出，邦路斯後上補中，將比數改寫成1比1。之後戰況盡是意軍天下，可是面對英軍死守，未能再增添入球，比賽要進入加時。

拉舒福特辛祖沙卡宴客

加時階段，意軍依然控制大局，英軍防線不斷退守，只能偶爾發動突擊。結果雙方都無法取得入球，需要互射12碼。最終意軍有比洛迪及佐真奴射失，而英軍則有拉舒福特、辛祖和布卡約沙卡宴客，意大利奪得今屆歐國盃。