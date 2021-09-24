歐聯大戰｜美斯復出 率PSG激鬥曼城

歐聯分組賽今晚深夜展開次輪分組賽，兩支富豪球會在A組對決，由巴黎聖日耳門(PSG)主場火併曼城(29/09 03:00)。PSG今仗球王美斯復出，MNM繼續磨合，望報去季兩敗之辱展實力。藍月亮則挾剛挫敗上屆歐聯冠軍車路士的氣勢到臨，超級大戰一觸即發。

PSG剛戰法甲以2比0輕取蒙彼利埃，今季法甲8戰全勝，超班實力表露無遺。可是，球隊在首輪歐聯分組賽作客布魯日，卻是在「MNM」美斯、尼馬與基利安麥巴比組成的豪華鋒線壓陣下，僅賽和1比1，為展實力爭出線，今場當然不敢怠慢，鬥志絕無疑問。不過，PSG今場阿根廷翼鋒迪馬利亞停賽，意大利中場馬高華拉堤與新兵西班牙球星沙治奧拉莫斯繼續缺陣，加上歐國盃MVP門神基安盧基當拿隆馬傳出不滿未能長任正選或會影響士氣；但大好消息則是養傷兩場的美斯已復操，膝傷預計可及時痊愈，今場將復任正選。

曼城方面，連續3場客場分別出訪車路士、PSG及利物浦，超高難度賽程將是極大考驗。藍月亮已先過一關擊敗車路士，而由於周日又要後顧大戰紅軍，亦令今場作客大戰PSG的贏波難度增加。可幸曼城近期無傷兵煩惱，加上上屆歐聯4強兩次交手全勝對手，相信心理因素佔優。



死亡B組 紅軍征波圖

另邊廂同時開波的「死亡B組」賽事，首輪不敵利物浦的AC米蘭，將迎戰馬德里體育會，紅黑兵團戰神伊巴謙莫域上陣成疑，基奧特或孭飛擔大旗，而馬體會則有史提芬沙域停賽。同組紅軍作客波圖，主隊有後防重心比比養傷，以及贊素梅賓巴停賽，似乎難以抵擋利物浦強力鋒線。



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