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歐聯激戰 曼聯鬥年青人 C朗再率紅魔征歐
6 小時前
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歐聯分組賽C朗曼聯年青人卡雲尼格連活特安東尼馬迪爾般奴費南迪斯保羅普巴華拉尼哈利馬古尼車路士辛尼特盧卡古
歐聯激戰 曼聯鬥年青人 C朗再率紅魔征歐
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C朗回歸，紅魔再上征途。

歐聯分組賽今晚開打，焦點戰有基斯坦奴朗拿度(C朗)重披紅魔戰衣後，首次率曼聯出征歐聯，在F組作客瑞士年青人(15/09 00:45)。自C朗回歸，紅魔氣勢勁升，英超大炒紐卡素，今場乘勇出戰傷兵不少的年青人，有力在歐戰打響頭炮。

C朗回歸紅魔後首征歐聯，戰意毋庸置疑。這位葡萄牙球王上場英超擔正踢足全場，賣力之餘亦見級數，連帶隊友都格外落力，昔日紅魔永不放棄精神終於重現。C朗上場英超梅開二度，解決曼聯前場臨門一腳不穩問題，加上讓出7號球衣予C朗的烏拉圭箭頭卡雲尼據報亦接近傷愈，配上格連活特與狀態復甦的安東尼馬迪爾等，紅魔鬼火力不斷提升。再者，葡萄牙中場般奴費南迪斯上場英超亦射入世界波，之前在歐國盃與C朗欠缺默契情況似有改善，加上保羅普巴在「老大哥」C朗壓場下專心作賽，助攻助守，配上由華拉尼與哈利馬古尼鎮守的防線，紅魔鬼今場相信可輕鬆取勝。

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普巴可專心控制中場。

瑞士年青人上季以超班姿態贏得國內聯賽冠軍，但始終兩地聯賽水平不同難作準。年青人今次是第2次出戰歐聯分組賽，之前2018年踢歐聯正是與曼聯同組，結果不論主客均落敗而回。球隊今場續有喀麥隆射手拿沙美及中場重心盧斯達貝加等缺陣，陣容不整難以招架。

同晚H組有車路士主場對辛尼特(15/09 03:00)，藍戰士雖有中場主力尼高路簡迪上陣成疑，但在大勇的「坦克車」盧卡古壓陣下，主場不難旗開得勝。至於E組有超級大戰巴塞隆拿對拜仁慕尼黑(15/09 03:00)，失去美斯的巴塞今非昔比，要抵抗拜仁強攻，未免吃力。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/歐聯激戰-曼聯鬥年青人-c朗再率紅魔征歐-284657
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