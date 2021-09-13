歐聯激戰 曼聯鬥年青人 C朗再率紅魔征歐

歐聯分組賽今晚開打，焦點戰有基斯坦奴朗拿度(C朗)重披紅魔戰衣後，首次率曼聯出征歐聯，在F組作客瑞士年青人(15/09 00:45)。自C朗回歸，紅魔氣勢勁升，英超大炒紐卡素，今場乘勇出戰傷兵不少的年青人，有力在歐戰打響頭炮。

C朗回歸紅魔後首征歐聯，戰意毋庸置疑。這位葡萄牙球王上場英超擔正踢足全場，賣力之餘亦見級數，連帶隊友都格外落力，昔日紅魔永不放棄精神終於重現。C朗上場英超梅開二度，解決曼聯前場臨門一腳不穩問題，加上讓出7號球衣予C朗的烏拉圭箭頭卡雲尼據報亦接近傷愈，配上格連活特與狀態復甦的安東尼馬迪爾等，紅魔鬼火力不斷提升。再者，葡萄牙中場般奴費南迪斯上場英超亦射入世界波，之前在歐國盃與C朗欠缺默契情況似有改善，加上保羅普巴在「老大哥」C朗壓場下專心作賽，助攻助守，配上由華拉尼與哈利馬古尼鎮守的防線，紅魔鬼今場相信可輕鬆取勝。

瑞士年青人上季以超班姿態贏得國內聯賽冠軍，但始終兩地聯賽水平不同難作準。年青人今次是第2次出戰歐聯分組賽，之前2018年踢歐聯正是與曼聯同組，結果不論主客均落敗而回。球隊今場續有喀麥隆射手拿沙美及中場重心盧斯達貝加等缺陣，陣容不整難以招架。

同晚H組有車路士主場對辛尼特(15/09 03:00)，藍戰士雖有中場主力尼高路簡迪上陣成疑，但在大勇的「坦克車」盧卡古壓陣下，主場不難旗開得勝。至於E組有超級大戰巴塞隆拿對拜仁慕尼黑(15/09 03:00)，失去美斯的巴塞今非昔比，要抵抗拜仁強攻，未免吃力。