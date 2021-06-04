動靜皆宜健身中心 運動和藝術集一身

做運動出身汗，除了強身健體外，更可以紓減壓力；靜靜地畫畫art jamming來一個art therapy，或享受一個Gong therapy(銅鑼浴)，以聲頻治療洗滌心靈……可有想過一間健體中心有齊運動、藝術和心靈活動集於一身，給會員有更多選擇，一次過滿足三個願望。

撰文：Charlotte

電郵：charlottechangli@gmail.com



健身中心取名VAYU在梵語中意為「風」，是一股從人內部和外部流動的生命力量；創辦人希望以健身、瑜伽、藝術及聲頻，為每位客人在鍛煉身體的同時，亦能放鬆大都會帶來的壓力。

藝術治愈心靈

這裡的國際專業認證藝術治療師會以「書法入畫」的方法，讓每個參加者以書法字作為基礎，憑著各人的個人感受及想法，自由發揮，在書寫的過程中，亦達到情緒放鬆，抒發感情的目的。其後的分享環節，更可以重新回思自己的想法，亦可從別人分享過程中，重新思考大家相異之處得到啟發。

銅鑼浴淨化協調

大大的銅鑼配合頌鉢，導師以專業手法敲打，銅鑼聲波細膩綿長，有助疏通身心令思緒平靜。聲波能夠中止內心雜亂的對話，平衡身體、情感和精神架構特別設有Yin Yoga + Gong Relaxation身心合一的運動，讓你伸展身體和放鬆心靈， 配合聲頻治療的振動來加強對身體和心靈的治療。

VAYU綜合式健身中心 地址：佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場3/F

電話：6767 9139 FB：@vayufitness