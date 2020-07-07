英醫生：忍屁最終或由嘴吐出

放屁是人類正常的生理反應，雖則如此，但有時在大庭廣眾屁急時，為顧及形象，不少人會選擇「忍住唔放」！你有否想過，忍住不放的屁，最後會到甚麼地方呢？英國國民保健(NHS)醫生Karan Rajan(右圖)最近在TikTok分享這個跟健康有關的冷知識，並吸引了逾250萬人觀看：「忍了的屁會重新進入血液中，隨著呼吸被吐出，甚至有可能是透過嘴巴吐出。」

他指，人類平均一日放屁14次，分量足以填滿一個中型氣球。如有人說自己從來沒放屁，他不是說謊，就是患了腸梗阻(Bowel Obstruction)，無法正常將食物消化，必須立即求醫。

Karan在影片中又指出，75%的屁是由大腸細菌所產生，一些未完全分解的食物在消化系統中被細菌吞噬，產出微量的氣體，累積下來便變成屁！另25%是我們說話或進食時吞下空氣，或是血液循環產生的氣體走入腸道後產生。

至於放屁有聲音，是因放屁時肛門的括約肌會產生震動，再結合臀部碰撞的聲音而形成的屁聲。