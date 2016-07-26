內附食譜｜戶戶送聯乘MIRROR及ERROR成員教煮餸 同場加推百佳優惠

MIRROR掀起全城追星熱潮，網上更出現「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，吸引鏡粉前夫大吐苦水。戶戶送今次找來MIRROR成員AK及Lokman，以及ERROR的阿Dee和保錡，協助前夫烹調三款菜式，奪回老婆芳心。3個食譜包括港式卡邦尼意粉、檸檬牛油煎魚柳，以及甜品朱古力香蕉蛋糕。大家都可以跟著食譜，嘗試在家自製！

MIRROR X ERROR食譜｜港式卡邦尼意粉

材料：意粉 120克、巴馬臣芝士 50克、淡忌廉 (鮮奶油) 100毫升

煙肉 3片、蛋黃 1個、洋䓤 半個

磨菇 適量、黑椒 適量、鹽 適量、糖 適量、雞粉 少量

1.煮滾一煲水(800ml)，加鹽並將意粉全數浸入水中

2.洋蔥切粒，蘑菇切片，煙肉切絲

3.意粉熟後撈起，保留意粉水

4.煙肉煎香，備用。洋蔥、蘑菇炒至軟身。

5.蛋黃混合淡忌廉

6.配料炒至金黃色後，加入意粉及2-3匙意粉水拌勻

7.適量鹽，胡椒調味

8.離火，加入蛋同淡忌廉混合物，拌勻

9.加入芝士粉

MIRROR X ERROR食譜｜檸檬牛油煎魚柳

材料：牛油 約50克、檸檬皮 1個、檸檬汁 1個檸檬份量

魚柳 兩塊、蘆筍 數條、蒜蓉 適量

鹽 適量、橄欖油 適量、黑椒碎 少量

雜香草碎 少量、生粉 適量、煮食紙 一張、蕃茜 少量

1.用廚房紙印乾魚柳，然後用鹽和胡椒醃

2.半個檸檬切片，魚柳均勻地抺上生粉

3.平底鑊先放上煮食紙再落油

4.魚柳兩面煎至金黃，調至中火把蓋蓋上焗熟，備用

5.加油、蒜、檸檬，再加入檸檬汁同牛油，以小至中火煮溶

6.加入蘆筍煎熟，醬汁加入鹽和胡椒調味

7.蘆筍墊底，放上魚柳，淋上醬汁，用蕃茜裝飾

MIRROR X ERROR食譜｜朱古力香蕉蛋糕

材料：（蛋糕）中筋麵粉 約140克、無糖純可可粉 40克、即溶咖啡粉 5克

泡打粉 少量、鹽 1/4茶匙、蛋 1隻

蛋黃 1顆、白砂糖 160g、芥花籽油 60毫升

熟成香蕉 一條、牛奶 100毫升

（朱古力霜飾）朱古力(70%) 90克、無鹽奶油 110克、糖粉 90克、香草精 1茶匙

1.攪勻蛋、蛋黃同糖

2.將麵粉、可可粉、少量泡打粉、鹽同奶加入攪拌

3.碾碎一條香蕉，加進混合物中

4.混合物裝至紙杯一半的份量

5.烤箱預熱至180度，設定烘培時間約21分鐘

6.朱古力隔水坐融，加入牛油與糖製成朱古力霜飾

7.蛋糕表面擠上朱古力霜飾和香蕉裝飾

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