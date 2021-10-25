女生護膚｜轉季+口罩=爛臉？！盤點5項必記護理法則 敏感肌&暗瘡肌必知！

最近開始轉季，皮膚問題便因而出現，再加上長期戴上口罩，「爛臉」問題更是越來越嚴重。而在轉季期間，敏感肌和暗瘡肌便需要特別注意，以下就按膚質盤點5項必記的護理法則，希望大家在轉季期間亦可以與皮膚煩惱說不！

【敏感肌護理法則】

基因、過度清潔或護膚、護膚不當等都會導致皮膚屏障受損，從而形成敏感肌，而敏感肌膚較脆弱，容易受到各種物理或化學刺激而出現刺痛、泛紅、乾癢等狀況，當轉季的時候敏感情況更是特別嚴重，因此護理時切記需要精簡和溫和，以保護和修復皮膚屏障為原則進行。

敏感肌｜不要過度清潔

洗面時不可過度清潔，建議選擇成份較為溫和的洗面產品，而沒有化妝的時候則建議用清水洗臉即可，以保護皮膚屏障。

敏感肌｜注重保濕

秋冬皮膚特別乾燥，即時使用具保濕成分的清潔產品或敷完面膜，都需要塗抹面霜等保濕產品。

敏感肌｜選用溫和防曬

若要保護皮膚便要每天都使用防曬，而選擇防曬時就需避免酒精等具刺激性的成分。除了使用防曬外，亦要做好「硬防曬」，例如戴帽子、太陽眼鏡等。

敏感肌｜使用修護產品

修護產品具有維護肌膚屏障的作用，有效緩解泛紅、敏感，神經酰胺、積雪草等成分的產品都具有紓緩鎮靜的作用，特別適合敏感肌使用。

敏感肌｜不要頻繁敷面膜

雖然敷面膜有效保濕、鎮靜等，但頻繁敷面膜會導致過度保濕，反而會損傷肌膚屏障，因此一星期敷1-2次就足夠。

【暗瘡肌護理法則】

油性皮膚皮脂腺油脂分泌旺盛，容易出現暗瘡肌膚問題，較容易長長出暗瘡，並留下暗瘡印等。而皮膚屏障受損、飲食或作息不健康等都會引致出現暗瘡肌的問題，因此需要適當清潔和控油，並適當保濕，才可以有效護理皮膚。

暗瘡肌｜不要過度清潔

暗瘡肌同樣不可以過度清潔，以防止出現代償性出油問題，反而更易容易長出暗瘡，選擇合適的袪痘清潔產品即可。

暗瘡肌｜適當保濕

油性皮膚需要進行適當保濕才可以保持皮膚的水油平衡，建議選擇清爽型的保濕產品即可。

暗瘡肌｜不要擠暗瘡

面對暗瘡問題，不少人都會選擇擠暗瘡解決，但這樣卻會造成細菌感染的問題，更會留下疤痕，因此建議使用含祛痘抗炎舒緩成分的產品解決，而遇上大面積長暗瘡的話，則建議直接尋找醫生求助。

暗瘡肌｜對症下藥

即使沒有擠暗瘡，亦有可能出現暗瘡印的問題，而要解決暗瘡印的問題，就需要對症下藥紅色暗瘡印以抗炎為主，而深色痘暗瘡印則以美白為主。

暗瘡肌｜保持良好生活習慣

不少人都有不健康的飲食習慣，再加上經常捱夜，便更容易造成皮膚問題。若要有效解決暗瘡問題，飲食盡量少吃高糖、高鹽和高澱粉的食物，同時需要多喝水和多吃蔬果，在配合定時運動和充足睡眠，皮膚問題便會自然解決。

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