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本地科研公司研發 Air Halo空氣滅菌機 殺滅新型冠狀病毒
2021-06-11
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AirHalo空氣滅菌機新冠病毒甲壹
本地科研公司研發 Air Halo空氣滅菌機 殺滅新型冠狀病毒
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疫情暫時緩和，不過都不可以掉以輕心，本地科研公司甲壹科技的Air Halo空氣滅菌機，採用由專利Plascide等離子技術。在滅菌機內產生「微型閃電」，能殺滅霧化新冠病毒，消滅各類型的病毒、細菌、霉菌和其他變種病菌。Air Halo亦可以中和由香煙、噴劑、油漆及傢俬等釋放出來的有機化合物，有助減少異味，保持空氣長期潔淨，紓緩鼻敏感、氣喘等呼吸道症狀。

掌上型設計的Air Halo便攜充電式空氣滅菌機可覆蓋3立方米的範圍，方便隨身攜帶。便攜式空氣滅菌機設有低、中、高3個能量級別，適合各種場合，包括交通工具、辦公室或家居等。其二合一杯型設計也方便用家放於較大車廂內的杯托架，隨時隨地淨化空氣。

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辦公室作為日常生活的主要場所，其空氣質素也不容忽視。Air Halo桌伴式空氣滅菌機（Deskmate Air Sanitiser）可覆蓋250平方呎範圍，專為辦公室、客飯廳、書房及臥室而設，能全面淨化室內空氣。用戶只需透過手機或電腦連接 WIFI便可作遙距控制，隨時隨地設定殺菌效能和時間，而零件設計也非常耐用，毋須經常更換之餘亦可另加配濾器阻隔致敏微塵作雙重保障。

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炎炎夏日加上潮濕天氣，更易滋生病菌，Air Halo將推出全新產品優惠套裝。由即日至7月31日期間，限時優惠價購買Air Halo 空氣滅菌機，另送100毫升裝 K-clean 全方位抗菌液一支。

組合一 $1,850：Air Halo 便攜式一部 + K-clean 全方位抗菌液100毫升裝一支（原價總值：$2,000）
組合二 $3,300：Air Halo 便攜式兩部 + K-clean 全方位抗菌液100毫升裝一支（原價總值：$3,850）
組合三 $4,700：Air Halo 便攜式三部 + K-clean 全方位抗菌液100毫升裝一支（原價總值：$5,700）
皇牌組合 $8,900：Air Halo 桌伴式一部 + Air Halo 便攜式一部 + K-clean 全方位抗菌液100毫升裝一支（原價總值：$10,900）

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/本地科研公司研發-air-halo空氣滅菌機-殺滅新型冠狀病毒-271484
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