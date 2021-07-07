疫苗抽獎｜酒店Staycation抽獎活動+優惠合集 香格里拉送全年免費住宿

為鼓勵市民接種疫苗，不同商家都推出抽獎活動及優惠，除了豪宅、黃金之外，不少酒店亦推出Staycation抽獎，以下為大家整理多間酒店的Staycation優惠，得獎者可獲全年免費酒店住宿或自助晚餐。

香格里拉

大獎得主（一名）可獲一年免費酒店住宿，並適用於香格里拉集團全球100多間酒店。

參加條件：完成接種兩劑新冠疫苗

登記日期：2021年7月5日中午12時正至2021年8月31日下午11時59分

參加辦法：參加者須透過抽獎活動網址進行登記。

嘉華國際

嘉華國際由2021年7月6日起舉行連續8星期的大抽獎，送出總值100萬港元之海景嘉福酒店電子餐飲禮券。以每周抽獎形式，送出海景嘉福酒店的電子餐飲禮券。

參加條件：於7月6日至8月29日期間接種第一劑或第二劑新冠疫苗（須於接種疫苗當日進行登記）

登記日期：2021年7月6日上午9時正至2021年8月29日下午11時59分

參加辦法：參加者須透過抽獎活動網址進行登記。

抽奬日期：7/13；7/20；7/27；8/3；8/10；8/17；8/24；8/31

華懋集團

集團推出多個抽獎獎品，總值2160萬元。包括50個名額的如心酒店全年自助晚餐、100個名額的4人家庭全年電影通行證、500個名額的如心酒店豪華套房Staycation一晚連雙人早餐及自助晚餐、2000個名額的酒店標準客戶Staycation一晚連雙人早餐及自助晚餐及1000個名額的1000元現金券（*周日至周四享用）

參加條件：8月底前完成接種兩劑新冠疫苗

登記日期：2021年7月5日中午12時正至2021年9月1日上午11時59分

參加辦法：參加者須透過抽獎活動網址進行登記及遞交申請，得獎結果將於2021年9月17日於網站公佈。

會展管理公司

送出多份獎品，包括全年免費任食薈景自助晚餐及餐飲禮券，總值超過50萬元。

參加條件：完成接種兩劑新冠疫苗

參加辦法:可於8月31日或之前登記參加，計劃詳情將稍後公佈。

東瀛遊

東瀛遊送出合共1,843份獎品，包括價值約40萬的超級大獎，即一年免費住東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩深層水溫泉酒店日本橋(Osaka Hinode Hotel)及沖繩逸之彩温泉度假酒店(Okinawa Hinode Resort and Hot Spring Hotel)雙人客房,更包括每天豐富自助早餐（名額一份）。

參加條件：9月15日或之前完成接種兩劑疫苗

登記日期：2021年7上旬至2021年9月15日

參加辦法：年滿18歲的香港市民可參加抽獎，詳情及獎品內容將於7月上旬在東瀛遊官方網站及其社交媒體公布。

富豪國際酒店

富豪國際酒店推出4大獎品，大獎為富薈酒店一年長期住宿(4名)；二獎為富豪九龍酒店總統套房住宿1晚(10名)；三獎為9間酒店精選客房住宿1晚(540名)；四獎為免費酒店自助晚餐(600名)。

參加條件：9月15日或之前完成接種兩劑疫苗，並登記成為富豪尊貴會會員

參加辦法：詳情與相關條款及細則將稍後於專頁公佈

帝盛酒店

帝盛酒店送出1,000晚，價值120萬元的免費酒店房間住宿。

參加條件：完成接種兩劑新冠疫苗

參加辦法：稍後公布