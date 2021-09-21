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酒店下午茶｜朗廷酒店新推粉紅愛心下午茶 支持國際乳癌關注月 網上預訂可享八折
38 分前
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酒店下午茶｜朗廷酒店新推粉紅愛心下午茶 支持國際乳癌關注月 網上預訂可享八折
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酒店下午茶｜朗廷酒店新推粉紅愛心下午茶 支持國際乳癌關注月 網上預訂可享八折

每年10月都是國際乳癌關注月，為提高大眾對乳癌的關注。香港朗廷酒店將於10月1日至11月30日推出「粉紅愛心」下午茶，除了有一系列超級「IGable」粉紅甜點，更有賺送不同現金券。

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朗廷酒店新推粉紅愛心下午茶

酒店下午茶｜「粉紅愛心」下午茶

香港朗廷酒店已經是連續第四年與香港乳癌基金會合作，糕點團隊為「粉紅愛心」下午茶精心設計了一系列甜美粉紅甜點，並以朗廷獨有的高貴Wedgwood茶具及傳統英式下午茶三層架襯托。茶點包括香桃法式泡芺、石榴忌廉杯、粉紅乳酪士多啤梨雪條、粉紅高跟鞋等，非常適合「打卡」！

「粉紅愛心」下午茶供應日期由10月1日至11月30日，逢星期一至五於下午3時至5時30分供應，逢周末及公眾假期則於兩個時段供應，分別是下午2時15分至4 時15 分及下午4時30分至6時30分。

下午茶可選配精選優質JING茶品、Saicho氣泡茶或Tattinger香檳。下午茶定價每位港幣398元，兩位港幣688元；享受更極致昇華的下午茶體驗，飮品升級至任飲Saicho氣泡茶為每位港幣588元，兩位港幣888元；升級至配一杯Tattinger香檳則為每位港幣588元，兩位港幣888元。(*需另收加一)

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茶點包括香桃法式泡芺、石榴忌廉杯、粉紅乳酪士多啤梨雪條等。

酒店下午茶｜身穿粉紅色衣服送氣泡茶

身穿粉紅色衣服（圍巾、襪子、髮帶等粉紅色配飾不計算在內）享用「粉紅愛心」下午茶之客人，可免費獲贈Saicho氣泡茶一杯。

網上預訂可享高達八折優惠。查詢請致電2132 7898。

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粉紅高跟鞋超級「IGable」！

酒店下午茶｜送乳房檢查優惠券

於推廣期內，凡享每套下午茶（兩位用），客人均可獲贈明德國際醫院贊助的中環明德醫療中心的「全科醫生諮詢連乳房檢查、乳房超聲波檢查或 D乳房X光檢查」優惠券一張，以及JENNYANG港幣1,000元現金券一張購買其品牌高跟鞋。明德國際醫院及JENNYANG將提供1,000套現金優惠券，先到先得，送完即止。

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酒店下午茶｜朗廷酒店新推粉紅愛心下午茶 支持國際乳癌關注月 網上預訂可享八折

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女生們一定要打卡！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/酒店下午茶｜朗廷酒店新推粉紅愛心下午茶-支持國際乳癌關注月-網上預訂可享八折-285965
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