電子消費券｜八達通派$50增值額 點Check自己有冇份？領取方法懶人包一覽

八達通就電子消費券推出優惠「吸客」，繼之前推出首200萬名用戶登記以八達通領取消費券，可領取領$18增值額活動，8、9月憑八達通電子消費滿$1,000，各月可分別獲$50增值額，名額100萬個。而第一輪「月用月賺賞」已經開始發放，由即日起可以領取，想知道自己是否符合資格及領取方法，可留意下文！

每月累積零售消費賺八達通增值額高達 $100

於政府消費券計劃網站，成功登記選用八達通卡的用戶，只需憑合資格八達通卡，單月累積零售消費滿 $1,000 (只計算$200或以上的零售消費)，不包括公共交通及泊車消費，即可賺八達通增值額 $50！

根據八達通官網顯示，8月份八達通增值額$50獎賞名額已滿，而9月份會繼續有第二輪「月用月賺賞」八達通增值額$50獎賞，大家記得留意了！

如何查閱每月累積零售消費進度步驟

1.於八達通官網查詢每月累積零售消費進度

只要登入八達通官網(https://voucher.octopus.com.hk/tc/form/promotion/usage)，並輸入自己的八達通號碼，即會顯示消費券的使用狀況及相關紀錄。

2.於八達通App查詢每月累積零售消費進度

首先，大家需於八達通銀包加入合資格八達通卡，並已開啟查閱「過往三個月消費紀錄」及「消費券消費詳情」功能。然後打開八達通 App 首頁，點選「消費券」，於合資格八達通卡的號碼旁，會顯示消費券圖示消費券圖示。按入圖示消費券圖示，再按右上角「獎賞獎賞圖示」；於「月用月賺賞」內，可查閱每月累積零售消費進度，讓你可隨時掌握合資格消費狀況。

領取$50增值額方法

1.八達通App領取增值額步驟：

市民可以打開八達通App，當有八達通增值額可供領取時，「訊息」圖標會有圓點，點按「訊息」再按領取，當顯示收據便完成。注意如市民持有Smart Octopus in Samsung Pay，必須以指紋、虹膜或PIN碼進行驗証才可領取八達通增值額。

2.於八達通服務站領取增值額步驟：

市民可帶同你的八達通，到位於指定港鐵站及商場內的八達通服務站領取18元八達通增值額。你可按此搜尋在你附近的八達通服務站。