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電子消費券｜唔係所有網購都用到？ 合資格本地網購平台一覽 淘寶/Gmarket/Amazon都唔用得！
3 小時前
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電子消費券｜唔係所有網購都用到？ 合資格本地網購平台一覽 淘寶/Gmarket/Amazon都唔用得！
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電子消費券｜唔係所有網購都用到？ 合資格本地網購平台一覽 淘寶/Gmarket/Amazon都唔用得！

電子消費券將於8月1日發放第一期金額，相信不少人都在思考該如何使用消費券。 除了大額消費如家電產品之外，網購也是一個熱門選擇。不過網上商店只限於本地網店及預訂旅遊產品之外，其餘非本地網購平台都不適用。以下為大家整理一系列合資格及不合資格的網店及網購平台。

【超市類】
HKTV MALL、Big Big Shop、Ztore士多
支援全部4款支付工具，包括八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞。

百佳網店
支援3款支付工具，包括八達通、AlipayHK、及Tap & Go拍住賞，惟不能使用WeChat Pay HK。

AEONCITY網上購物城
支援2款支付工具，包括八達通及Tap & Go拍住賞，惟不能使用WeChat Pay HK及AlipayHK。

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HKTV MALL、Big Big Shop、Ztore士多支援全部4款支付工具。

【時尚/化妝品類】
Strawberry Net
支援全部4款支付工具，包括八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞。

Sephora、UNIQLO網上商店
支援3款支付工具，包WeChat Pay、 HK AlipayHK、及Tap & Go拍住賞，惟不能使用括八達通。

Mydress HK
支援2款支付工具，包括AlipayHK及Tap & Go拍住賞，惟不能使用八達通及WeChat Pay HK。

FARFETCH HK、ZALORA、ASOS HK
支援Tap & Go拍住賞1款支付工具，其餘3款八達通、WeChat Pay HK及AlipayHK均不能使用。

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Strawberry Net為知名美妝網購平台。

【不適用之網購平台】
至於港人經常使用的網購平台如Gmarket、淘寶、Amazon、樂天等，由於屬海外網購而非本地平台，因此不能使用本次的消費券。而二手拍賣平台Carousell、Instagram等同樣不適用。

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由於Gmarket屬於海外網購平台，因此不適用於本次的消費券。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/Lifestyle/電子消費券｜唔係所有網購都用到？-合資格本地網購平台一覽-淘寶gmarketamazon都唔用得！-277558
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