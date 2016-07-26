電子消費券｜消費券登記+領取+使用方法懶人包 八達通登記要自行領取？

政府消費券即將到手，大家做好準備未？首批於網上登記的合資格人士，最快可於周日(8月1日)以指定儲值支付工具(八達通、Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞)獲發放首期消費券，本報為大家整合了消費券登記、領取，及使用方法，讓大家一文睇清重點。

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登記方法

網上登記：

合資格市民可以在消費券計劃網站進行電子登記。登記人可透過「智方便」（iAM Smart）應用程式，或上載其香港身分證複本作身分認證。

然後，透過指定儲值支付工具(Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞)的手機應用程式，獲取個人特定識別號碼，或輸入八達通卡號碼，根據消費券計劃網站指示，完成領取電子消費券的手續。

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書面登記：

市民可於計劃網站下載表格，或到全港各區郵政局等地點索取表格，並將填妥及已簽署的表格，連同有效的香港身分證副本，於辦公時間交至郵政局或指定銀行分行內的表格收集箱。

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八達通

市民可於7-Eleven、OK便利店、惠康超級市場，或港鐵站補貼領取站，或八達通手機App拍卡領取首2,000元，。

領取消費券同時，八達通儲值額會自動提升至3000元，部分商戶更支持分單，或3,000元以外的餘額可以用現金支付，十分方便。

AlipayHK

以AlipayHK登記的消費券金額將自動入賬，用戶只要登入支付寶戶口，便會看到首期2,000元的入賬。

只要於主頁「消費券專區」橫幅，點擊右上角「查看」按鈕，查閱消費券餘額後，可點擊「更多詳情」，選擇開啟或關閉使用消費券，於合資格AlipayHK商戶結賬時，只需點擊「立即使用」即可利用消費券付款。市民亦可選擇先關閉使用消費券功能，等到10月1日取得第二期3,000元，再一次過用。

WeChat Pay HK

以WeChatPay HK登記的消費券金額將自動入賬，無需額外操作，而大家以WeChatPay HK付款時，出示付款碼或掃描商家QR Code，能就使用消費券金額，另外亦支持App、網頁，或自助服務站等方法支付。WeChatPay HK更支持疊加多種方式使用(綁定的信用卡、銀行賬戶、WeChat Pay HK餘額、電子優惠券、商家優惠)。

Tap & Go拍住賞

消費券金額會發放到用戶的消費券計劃帳戶中的虛擬Mastercard卡及虛擬銀聯卡，大家可把兩張卡加入電子錢包，輕鬆於商戶付款。另外，只要於網購時輸入Tap & Go手機錢包內的虛擬卡資料，即可輕鬆付款。大家亦能透過「拍住賞」手機錢包的獨立頁面，輕鬆使用及管理政府消費券金額。