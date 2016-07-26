電子消費券｜百老滙支援4支付平台 新推「合併」服務 1件電器可多種支付方式/賬戶購買

HK$5,000消費券已經開始接受登記，最快8月1日就可以收到第一期消費券HK$2,000。相信不少人都計劃使用消費券買新手機、換電器。百老滙新推「合併」付款服務，一件電器可使用可多種支付方式購買。

由8月1日開始，百老滙全線門市全面支援四大電子支付平台，包括八達通、Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go，方便市民以各支付平台使用消費券購物。如心水家電價值若超出消費券金額，顧客可善用百老滙「合併」支付服務。

百老滙門市購物接受市民與家人或朋友合併消費券使用，一家人可以分別使用八達通+Alipay+Tap & Go的支付方式，用第一期消費券HK$2,000購買大金額的家電。如扣除所有消費券金額後仍有餘額需支付，顧客可按自己喜好隨意選擇付款方式，如信用卡等，盡享銀行信用卡優惠。

如果大家想購買下半年推出的新款手機，也可以用Tap&Go (包括實體卡及綁定APPLE Pay/GOOGLE Pay支付)及八達通作支付平台的電子消費券先購買百老滙禮物卡，留待日後使用。