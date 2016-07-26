電子消費券｜6款Aesop必買護膚品推薦 甘菊去瑕敷面膜、蜜柑水潤乳 瑕疵皮膚救星！

需要戴口罩外出的時間已經長達一年，皮膚的狀況自然會每況愈下，而Aesop便是受到不少人歡迎的天然護膚品品牌之一。以下就為大家推薦6款Aesop必買護膚品，如果仍未使用電子消費券的話，不妨購買護膚品來改善皮膚狀況，還原靚靚肌膚吧！

【清爽潔淨】香芹籽潔面露

如果想有效改善皮膚，皮膚清潔便是最重要的一步，而Aesop的香芹籽潔面露，除了作為一般的潔面產品使用外，當中還有溫和的乳酸去角質成分，有效去除皮膚表面的雜質，維持皮膚的潔淨。雖然這款產品有去角質的成份，但用後皮膚卻不會有緊繃的感覺，無論是一般膚質或是暗瘡肌都可使用。

【卸妝潔淨】眼唇卸妝保養油

卸妝的時候除了使用一般的卸妝產品外，針對眼唇部位建議使用卸妝油來進行深層清潔，而Aesop的眼唇卸妝保養油專門為眼唇卸妝而設，含有保濕成分有效舒緩及鎮靜眼部周圍的敏感肌膚，使用時完全不會有「澀眼」的情況出現，只需倒在化妝棉上刷拭化妝位置即可。而且使用卸妝油卸除眼唇部位，更可防止過度磨擦，保護眼唇肌膚，以免加速老化。

【平衡肌膚】澄瑩面部精華素

若果想皮膚能夠達到無瑕的效果，在使用乳霜前建議先使用精華產品，令皮膚得到調理。澄瑩面部精華素屬Aesop較昂貴的王牌產品之一，雖然含有豐富的維他命C，但屬較輕盈的打底精華產品，因此比較適合在夏天使用。產品中含有抗氧化、保濕和調理肌膚的成分，可以舒緩並滋養肌膚，改善肌膚平衡，基本上所有膚質都適合使用，屬於一款萬能白搭的精華產品。

【日常保濕】蜜柑水潤乳

不少人在夏天總會擔心油光滿面，除了需要清潔皮膚外，適當的保濕亦很重要。蜜柑水潤乳在Aesop系列中屬於較輕盈的保濕乳霜，含有具潔淨效果的柑橘及草本植物精油，有效降溫、調理及平衡皮膚，因此特別適合在夏天使用。而且帶有令人感到放鬆的蜜柑香氣，不用擔心其味道問題。對於乾燥肌膚來說，冬天時這款乳霜的保濕力可能會不足夠，需要多加留意季節間的使用。

【熬夜救星】B 三倍 C 肌膚調理凝露

同樣屬於Aesop 王牌產品之一的B 三倍 C 肌膚調理凝露價格偏貴，但絕對是貴得有道理的產品，長期使用後可以看出皮膚的明顯分別。被譽為「熬夜救星」的它，不但為皮膚提供強效維他命B和C，還有抗氧化防護的功效，可以改善肌膚平衡的同時，更能為肌膚補充營養。如果有膚色不均、皮膚暗啞或細微瑕疵等問題，建議使用這款王牌產品，只需隔兩天使用一次便可看到明顯的效果。

【去印必備】甘菊去瑕敷面膜

除了一系列的日常護理外，定期使用面膜更可令皮膚變得更光滑。Aesop的甘菊去瑕敷面膜屬黏土狀收斂面膜，以塗抹的方式改善皮膚的狀況，含有草本植物潔淨配方，特別適用於暗瘡位置，針對袪除暗瘡印亦有明顯的效果。假如皮膚上的瑕疵特別明顯，不妨選擇使用這款面膜來改善瑕疵狀況。