Megahit｜Anson Lo新MV取景地神似美國？！ 盤點香港5個外國風打卡點

MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆於上周推出新歌《Megahit》，其中MV裡出現油站充滿異國感，神似美國風。有神徒發現拍攝地原來是位於杏花邨的Esso油站，事實上香港還有不少充滿異國風情的地方，以下為大家盤點5個外國風打卡點。即使仍未能去旅行，還可以去這些地方扮去外國旅行！

外國風打卡點｜美國風加油站—杏花邨Esso油站

《Megahit》整個MV都在油站取景，教主Anson Lo更化身「油站仔」替不同嘉賓入油。有眼利的神徒就發現，MV裡的油站原來就是位於杏花邨的Esso！油站以紅白配色為主，不少網民都大讚拍攝手法，將原來平平無奇的油站，拍得充滿美國風情，因而吸引不少神徒去打卡get同款！不過油站附近有很多車輛出入，大家在打卡之餘都要小心安全！

地址：柴灣常茂街8號

外國風打卡點｜港版邁阿密—屯門浩和街

被稱為「港版邁阿密」的浩和街，絕對是近期熱門打卡點！鄰近屯赤隧道近屯門入口，有一望無際的大草地，沿海堤壩可以讓大家欣賞到海景。其中整齊排列的棕櫚樹，彷彿令人置身於歐洲。趁著秋天，大家可以去浩和街野餐、踩單車！

地址：屯門浩和街

前往方法：於屯門站轉乘K52巴士至望后石站，步行20-25分鐘即可到達

外國風打卡點｜歐陸彩色小屋—西貢白腊村

想去彩色小屋不一定要去外國！西貢向來都是香港的後花園，裡面有一條已有300多年歷史的客家村莊—白腊村。村屋經過翻新後，將外牆塗上不同顏色，搖身一變成為外國小鎮。配上簡潔的白色窗門，隨便拍都勁有feel！

地址：西貢白腊村

前往方法：於北潭涌乘搭9A小巴，於白腊村下車再步行約15分鐘

外國風打卡點｜港版威尼斯—大澳

大澳最近成為港人周末熱門一日遊熱點，除了因為中秋的水鄉花燈節之外，劇集《大叔的愛》更是令大澳每星期都人山人海。被稱為「東方威尼斯」，大家可以坐在小艇上，欣賞漁村獨有的棚屋。乘船出海更有機會可以看到中華白海豚，臨走的時候更可以買蝦醬等做手信！

前往方法：於東涌站下車後，乘搭11號大嶼山巴士直抵大澳。

外國風打卡點｜愛麗絲夢遊仙境—荔枝角公園

位於美孚站附近，走中式庭院風格的荔枝角公園，有個隱世秘景。被稱為「愛麗絲夢遊仙境」，花園內有希臘風的藍白色小城堡、仙氣十足的白色鞦韆及拱門。再加上附近有大量五顏六色的花草，完全不像高樓大廈林立的市區！

地址：九龍荔枝角荔灣道1號

前往方法：港鐵美孚站平台花園G出口

圖片來源: Instagram @ cat.hiker, cwo.foto, harrychu.hk, shiba_haruuub, yannaho

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