驅蚊大作戰｜盤點7種「吸蚊」體質+ 5個出門必備驅蚊對策

夏天除了帶來炎熱外，亦帶來了蚊蟲的困擾，如果你特別容易被蚊蟲叮咬的話，你可能便是「被選中」的「吸蚊」體質！以下就為大家盤點7種「吸蚊」體質，再教大家5個出門必備的驅蚊對策，即使「被選中」也不用擔心蚊蟲滋擾！

1. 容易出汗

蚊子對汗液中含有的氨基酸、乳酸及氨類化合物特別敏感，因此容易出汗的人相對上較易吸引蚊子。

2. 體溫高

蚊子的觸角裡含有受熱體，所以蚊子對體溫較高的人十分敏感。

3. 穿深色衣服

蚊子喜歡在弱光環境下吸血，而深色衣服對蚊子沒有反光作用，容易吸引蚊子去吸血。加上深色衣服的吸熱能力較高，體溫亦會因而增加，較容易吸引蚊子。

4. 肥胖／呼吸頻率快

蚊子對二氧化碳比較敏感，而肥胖的人呼吸頻率比普通體重更快，蚊子便會因此而盯上。

5. 常喝酒

喝酒後體味和呼吸都會改變，容易招來蚊子，而且喝酒後更難防禦蚊蟲，讓自己變成「吸蚊」體質。

6. 嬰幼兒

嬰幼兒身上有獨有的奶味，吸引蚊子接近，而且嬰幼兒沒有防禦的能力，蚊子便更容易叮咬。

7. 孕婦

孕婦呼出的空氣中含有多種招蚊的物質，加上腹部溫度較高，相對較易吸引蚊子。

【出門必備驅蚊對策】

1. 出門前噴灑蚊怕水

基本上在出門前噴在身上，或到戶外地區時噴灑，都有驅蚊的作用。而選擇驅蚊產品時，主要需要注重其有效時長及成份。

2. 雙手戴上驅蚊手環

對活潑好動的小朋友來說，選用以柔軟彈性矽膠製造的驅蚊手環，既不用擔心弄傷小朋友雙手，而且洗手或流汗都不會影響驅蚊效果，活動時也不會有被拘束的感覺。

3. 衣服上貼上驅蚊貼

驅蚊貼同樣是十分適合小朋友使用的驅蚊產品，雖然效果比起驅蚊噴霧和驅蚊手環稍弱，但可以當作是多做一重保護，只需要將驅蚊貼紙貼在衣服上即可。

4. 使用隨身驅蚊機

驅蚊機除了在家中可以使用外，其實還可以「帶」出門使用，當作手錶戴在手上，比起一般的驅蚊手環更有效。而且只需要在充電後安裝驅蚊芯片就可以重複使用，較為環保。

5. 扣上防蚊扣

如果覺得防蚊貼只能一次性使用太過浪費的話，不妨選用有效期長達兩個月的防蚊扣，同樣當作衣服的裝飾物即可，較適合皮膚柔嫩和活潑好動的小朋友使用。