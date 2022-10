中共二十大報告字字珠璣,官媒《人民日報》今日更特地製作了二十大報告40個熱門詞語「中英雙語對照卡」,供網民收藏、學習。

「一帶一路」是「Belt and Road Initiative」

當中「中國式現代化」的英文簡單明瞭,就是「Chinese modernization」;「新征程」為「new journey」;「共同富裕」是「common prosperity for all」。至於大家經常稱為「One Belt One Road」的「一帶一路」,正式英文名其實是「Belt and Road Initiative」。

「反貪腐」當中意象化的「打虎」、「拍蠅」、「獵狐」,則譯為「take out tigers」、「swat flies」、「hunt down foxes」。「人類命運共同體」就是「human community with a shared future」。

內地網民紛紛表示,「值得收藏,提高自己」、「馬上學起來」,「準備考翻譯證書呢,來得太是時候了」、「學習二十大精神,奮進新征程,建功新時代」。