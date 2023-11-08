中國旅行必備App｜微信、支付寶、美團等5類内地自由行實用應用程式 北上消費、叫車、睇地圖無難度

中國旅行必備2023｜闊別3年，内地與香港終於全面通關，相信不少港人都會選擇北上旅遊。究竟到内地旅行需要必備甚麼App？本篇為大家整理了5大類別App，包涵蓋支付、交通、導航、住宿、飲食等方面，大家記得返内地前要預先下載了！文：當代中國

内地旅行必備App｜支付類：支付寶、微信錢包 無論大家到哪個國家、或是哪個地區旅行也好，第一步當然要掌握有哪些支付工具了。在内地，電子支付已經十分普及，因此電子支付App是必不可少的，而最常用到的2大支付App便是微信和支付寶了。 雖然微信是個通訊App，但裏面其實還有收付款及繳費功能，只要開通「微信錢包」功能即可。提提大家，微信錢包分為香港版和内地版，大家若是在内地使用時，必須先把錢包轉換成内地版。

支付寶的功能與微信錢包類似，同樣也有收款、支付等功能。兩者均先需要綁定内地銀行賬戶才能進行支付。不過，如果大家擁有香港支付寶賬戶，只需要開通内地支付寶後，用香港版的「匯款」功能，將錢匯入内地版即可。

内地旅行必備App｜導航類：高德地圖、百度地圖 到外地旅行又怎少得導航呢？在内地，有這2個導航App基本上就通行無阻了。 在内地是無法使用Google Map的，所以需要先下載高德地圖或百度地圖，2個都是内地最熱門、最常用的導航App。 高德地圖的導航功能覆蓋廣，一些郊區，甚至沒有名字的路段也能標示出來，比較適合自駕遊人士使用。而百度地圖則擁有豐富的交通數據，能為大家提供精準的定位導航及乘車方法。 除了最基本的導航功能，高德地圖和百度地圖更設有叫車、訂酒店、搶火車票、美食團購等功能及服務，不怕迷路之餘還能滿足吃喝玩樂等需求，可謂一應俱全！