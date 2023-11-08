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中國
2023-11-08 12:50:00

中國旅行必備App｜微信、支付寶、美團等5類内地自由行實用應用程式 北上消費、叫車、睇地圖無難度

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中國旅行必備App｜微信、支付寶、美團等5類内地自由行實用應用程式 北上消費、叫車、睇地圖無難度（am730製圖）

中國旅行必備App｜微信、支付寶、美團等5類内地自由行實用應用程式 北上消費、叫車、睇地圖無難度（am730製圖）

中國旅行必備2023｜闊別3年，内地與香港終於全面通關，相信不少港人都會選擇北上旅遊。究竟到内地旅行需要必備甚麼App？本篇為大家整理了5大類別App，包涵蓋支付、交通、導航、住宿、飲食等方面，大家記得返内地前要預先下載了！文：當代中國

内地旅行必備App｜支付類：支付寶、微信錢包

無論大家到哪個國家、或是哪個地區旅行也好，第一步當然要掌握有哪些支付工具了。在内地，電子支付已經十分普及，因此電子支付App是必不可少的，而最常用到的2大支付App便是微信支付寶了。

雖然微信是個通訊App，但裏面其實還有收付款及繳費功能，只要開通「微信錢包」功能即可。提提大家，微信錢包分為香港版和内地版，大家若是在内地使用時，必須先把錢包轉換成内地版。

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如果擁有香港支付寶賬戶，只需要開通内地支付寶後，用香港版的「匯款」功能，將錢匯入内地版即可在內地使用。（資料圖片）

支付寶的功能與微信錢包類似，同樣也有收款、支付等功能。兩者均先需要綁定内地銀行賬戶才能進行支付。不過，如果大家擁有香港支付寶賬戶，只需要開通内地支付寶後，用香港版的「匯款」功能，將錢匯入内地版即可。

滴滴出行

有了滴滴出行，即可於手機租車，而且價格會較的士較為便宜。（資料圖片）

内地旅行必備App｜交通類：滴滴出行

在内地，雖然也可以像香港一樣在街上截的士，但叫車App也十分普遍，甚至每個省市都會有專屬的叫車App，不過最為港人熟悉的莫過於全國適用的滴滴出行了。

滴滴出行與香港較常用的Uber操作相似，同樣需要在App上輸入起點和目的地，再選擇車種，然後付款即可。相較一般的的士，滴滴出行上的租車價格會便宜些。如果想價格更優惠，大家還能選擇和其他人拼車出行。

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内地旅行必備App｜導航類：高德地圖、百度地圖

到外地旅行又怎少得導航呢？在内地，有這2個導航App基本上就通行無阻了。

在内地是無法使用Google Map的，所以需要先下載高德地圖百度地圖，2個都是内地最熱門、最常用的導航App。

高德地圖的導航功能覆蓋廣，一些郊區，甚至沒有名字的路段也能標示出來，比較適合自駕遊人士使用。而百度地圖則擁有豐富的交通數據，能為大家提供精準的定位導航及乘車方法。

除了最基本的導航功能，高德地圖和百度地圖更設有叫車、訂酒店、搶火車票、美食團購等功能及服務，不怕迷路之餘還能滿足吃喝玩樂等需求，可謂一應俱全！

百度地圖

百度地圖功能不少，App內亦會建議你用家多種不同前往目的地的路線，讓用家自己決定。（資料圖片）

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内地旅行必備App｜住宿類：携程旅行、去哪兒旅行

住宿方面，雖然許多香港常用的預訂酒店App都能訂到内地酒店，但價格相對較貴，而且選擇不多，因此推薦大家使用内地的預訂酒店App，分別是携程旅行、去哪兒旅行。

携程旅行是中國最大的旅遊綜合服務平台，除了提供多元化的住宿選擇外，更提供主題旅遊套餐、景點門票優惠、旅遊攻略等一站式旅行服務，十分方便。

去哪兒旅行的功能與携程旅行大致相同，不過，這款App上還設有同一時間的價格比較，大家選擇酒店或其他旅行服務時就能更得心應手了。

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携程旅行訂内地酒店價格相對較平宜，而且更提供主題旅遊套餐、景點門票優惠、旅遊攻略，十分方便。

携程旅行訂内地酒店價格相對較平宜，而且更提供主題旅遊套餐、景點門票優惠、旅遊攻略，十分方便。（網上圖片）

内地旅行必備App｜飲食類：大眾點評、美團、餓了麽

除了以上幾款必備App，在内地吃喝玩樂，這些App也一定要先下載！

首先是大眾點評，功能有點類似香港OpenRice。大家除了可以通過大眾點評App尋找心儀的餐廳、訂座、取號排隊，以及享用獨家優惠外，其他娛樂活動像是看電影、看演出、美容、美甲等服務也能在App中預約，功能強大。

大眾點評

大眾點評功能與香港OpenRice有點相似。（網上圖片）

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香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖）

如果想在酒店叫外賣呢？美團和餓了麽就派上用場了。美團餓了麽是内地最常用的外賣平台App，功能與香港的foodpanda、戶戶送大致相同，讓大家就算足不出戶，也能品嘗可口的美食。

最關鍵的是，價格比在香港點外賣要便宜得多，大家到内地旅行的時候，有機會不妨也嘗試一下用App點外賣吧！

延伸閲讀：福田鐵路遊 四大熱點時尚文藝俱全 快閃族一日遊必到

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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