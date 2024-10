中式英語鬧笑話 內地旅客不滿航班延誤 外國機場高喊Go back to China(有片)

現場外國旅客驚訝不解

滯留接近24小時後,該批中國旅客最終開始自發性抗議。據目擊者描述,有一位旅客首先喊出「Go back to China」口號,隨後獲其他人響應,場景令現場外國旅客驚訝和不解,因「Go back to China」在大多數情況下,尤其是外國人集體齊聲高喊時,有歧視和驅逐中國人的意思,該目擊者亦稱當初嚇了一跳,「不知道哪批團體敢在公眾場合對中國人說滾回中國,結果發現原來是航班延誤的中國人,是自己人想要回中國,應該是I want to go home。現場外國人亦非常震驚,不解中國人為何要這樣對待自己。」