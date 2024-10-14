中式英語鬧笑話 內地旅客不滿航班延誤 外國機場高喊Go back to China(有片)

沙特阿拉伯首都利雅德的國際機場有一批中國旅客不滿航班嚴重延誤，在機場大堂集體高喊「Go back to China（滾回中國）」(影片截圖)

沙特阿拉伯首都利雅德的國際機場近日有一批中國旅客不滿航班嚴重延誤，在機場大堂「維權」，集體高喊「Go back to China（滾回中國）」，由於內容「自己歧視自己」，引發現場其他國家旅客的驚訝，事件在社交平台迅速發酵，引發大量討論，有內地網民表示「中式英語害人不淺」、「中國人狠起來連自己都罵」。

一名中國籍目擊者透露，這些旅客原本搭乘10月6日凌晨2點航班飛往北京。然而，航班先宣布延誤兩小時，隨後機組人員突然撤離崗位，經過多次交涉，機場表示航班將延誤10個小時，改至當天中午12時半起飛。然而，當時間臨近時，旅客們依然無法登機，起飛時間再次被推遲至10月7日凌晨2時。

現場外國旅客驚訝不解 滯留接近24小時後，該批中國旅客最終開始自發性抗議。據目擊者描述，有一位旅客首先喊出「Go back to China」口號，隨後獲其他人響應，場景令現場外國旅客驚訝和不解，因「Go back to China」在大多數情況下，尤其是外國人集體齊聲高喊時，有歧視和驅逐中國人的意思，該目擊者亦稱當初嚇了一跳，「不知道哪批團體敢在公眾場合對中國人說滾回中國，結果發現原來是航班延誤的中國人，是自己人想要回中國，應該是I want to go home。現場外國人亦非常震驚，不解中國人為何要這樣對待自己。」

影片在微博等傳開後，引發了內地網民熱議和嘲諷，有人評論：「這種要求我活了一輩子都沒見過」、「中式英語害人不淺啊」、「學好英語很重要」、「中國人狠起來連自己人都罵！」、「到世界各地去丟臉」。據了解這班機最終在10月7日凌晨順利起飛，並抵達北京。