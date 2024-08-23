內地青年失業率高企　繼「爛尾樓」後湧現「爛尾娃」

內地近年樓市調整，經濟發展「內捲」，青年就業困難情況嚴重。國家統計局數據顯示，7月全國城鎮不包括在校生的16至24歲勞動力失業率升至17.1%，按月升3.9個百分點，創去年12月恢復公布青年失業率以來最高水平。有報道指，不少內地大學畢業生面臨生存問題，有些人被迫接受低薪工作，甚至成為依靠父母養老金的餬口人士，繼「爛尾樓」後，衍生出另一網絡潮語「爛尾娃」(Rotten-tail kids)。
或靠父母積蓄過活成「全職子女」
據《路透社》報道指，「爛尾娃」一詞成為內地社交平台的最新潮語，意思與內地眾多未完工「爛尾樓」異曲同工，是指內地青年寒窗苦讀十幾年，結果一畢業就失業，就像「爛尾樓」一樣，一事無成，被迫屈就低薪工作，或甚至「啃老」，依靠父母的退休金過活的困境。
報道引述密歇根大學(University of Michigan)社會學助理教授周韻(Yun Zhou)表示：「對許多中國大學畢業生而言，更好的就業前景、向上的社會流動、更光明的人生展望，這些曾都是大學學位保證的事，可是現在日益變得遙不可及」。報道指，部分「爛尾娃」發現他們的資歷，無法在經濟前景慘淡的環境下找到工作，有人選擇回鄉，靠父母的退休金和積蓄過活，成為「全職子女」，部分人甚至違法。
中醫藥畢業生日做12小時賺60元人民幣
報道訪問了一名剛從湖北中醫藥大學畢業的女子Amada Chen，她表示畢業後到一家國企做銷售，但只做了一個月就辭去了工作。她指辭職的原因在於「有毒」(toxic)的職場文化，以及老闆「不切實際」(unrealistic)的期望。她說在試用期的最初15天，她每天工作長達12小時，但日薪僅有60元人民幣。她表示為此哭了一個星期。
她說原本希望成為與她主修的中醫技能相符的品質檢驗員或研究人員，但在投了超過130封求職信後，收到的回應大多是銷售或電子商務相關職位。現時，她正重新考量自己的職業規畫，表示日後可能轉行改當模特兒。
另外，報道亦訪問了一名27歲人士曹澤法，他去年從北京知名的中國外交學院取得碩士學位，但他無法找到理想的高薪工作，只好回河北老家。他質疑自己讀這麼多年書是否值得，因此不再尋找全職工作了，並正在考慮攻讀博士學位，希望幾年後就業前景能改善。