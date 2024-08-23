內地青年失業率高企　繼「爛尾樓」後湧現「爛尾娃」

內地近年樓市調整，經濟發展「內捲」，青年就業困難情況嚴重。國家統計局數據顯示，7月全國城鎮不包括在校生的16至24歲勞動力失業率升至17.1%，按月升3.9個百分點，創去年12月恢復公布青年失業率以來最高水平。有報道指，不少內地大學畢業生面臨生存問題，有些人被迫接受低薪工作，甚至成為依靠父母養老金的餬口人士，繼「爛尾樓」後，衍生出另一網絡潮語「爛尾娃」(Rotten-tail kids)。

據《路透社》報道指，「爛尾娃」一詞成為內地社交平台的最新潮語，意思與內地眾多未完工「爛尾樓」異曲同工，是指內地青年寒窗苦讀十幾年，結果一畢業就失業，就像「爛尾樓」一樣，一事無成，被迫屈就低薪工作，或甚至「啃老」，依靠父母的退休金過活的困境。

報道引述密歇根大學(University of Michigan)社會學助理教授周韻(Yun Zhou)表示：「對許多中國大學畢業生而言，更好的就業前景、向上的社會流動、更光明的人生展望，這些曾都是大學學位保證的事，可是現在日益變得遙不可及」。報道指，部分「爛尾娃」發現他們的資歷，無法在經濟前景慘淡的環境下找到工作，有人選擇回鄉，靠父母的退休金和積蓄過活，成為「全職子女」，部分人甚至違法。

中醫藥畢業生日做12小時賺 60元人民幣

報道訪問了一名剛從湖北中醫藥大學畢業的女子Amada Chen，她表示畢業後到一家國企做銷售，但只做了一個月就辭去了工作。她指辭職的原因在於「有毒」(toxic)的職場文化，以及老闆「不切實際」(unrealistic)的期望。她說在試用期的最初15天，她每天工作長達12小時，但日薪僅有60元人民幣。她表示為此哭了一個星期。