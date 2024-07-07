搵工心得｜收到聘用offer唔好急　先考慮7個問題

當你瞓晒身過五關斬六將，無非都係等一個call：「請問你幾時返得工？」那一刻心情簡直爽爆。立刻say yes？﹗等等，呢個時候你最好冷靜啲，不妨問吓自己以下呢七條問題先決定接唔接受個offer。
文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供
1. 我真心想做呢份工嗎？
唔好諗住試吓先，唔啱再搵過，郁啲唔啱就轉工絕對係影響仕途。請詢問HR先俾份合約你睇睇，仔細檢閱要履行嘅職責、未來僱主對你有咩期望，以及評核機制，各方面係咪可以安心接受呢？亦可以問問朋友意見，通常第三者角度、立場會比較中立清晰一點。
2. 經營理念係咪同自己想法一致？
僱主的經營理念係咪你所接納？舉個例，假如你係素食主義者，而你嘅未來僱主卻經營肉類生意；又或者你係非吸煙人士，要你加入煙草公司，對你嚟講衝擊夠大未？當你嘅核心價值同公司離行離罅，長遠勉強落去就好似貌合神離嘅夫妻，唔認同對方的所作所為，最終都係分手收場。
3. 新職位可唔可以提供事業發展良機？
除咗人工同福利，在職培訓或教育津貼都同樣重要。入職前不妨先問吓HR有關呢方面嘅福利及晉升路徑，以作詳細考慮。
4. 報酬合唔合理？
報酬確係務必關注嘅重要一環。要徹底了解報酬福利嘅細節，包括基本月薪、員工福利、花紅獎金等。仔細考慮呢份報酬足唔足以維持現時嘅生活水平？人工同你嘅資歷係咪掛鈎？
5. 新工有冇彌補舊工嘅不足？
返新工最慘絕人寰嘅情況係—由一個火坑跳到另一個更地獄嘅火坑﹗要避免重蹈覆轍，就要確保份新工係咪足以彌補你舊工嘅不足，無論係工作量、工種、工時、薪酬福利均要仔細衡量。
6. 預想一下新同事同你夾唔夾？
趁見工時留意一下坐board嘅人，佢哋當中一定有你嘅未來直屬上司。見工前見工後，乘機觀察吓公司環境，氣氛會唔會令人好緊張？定係好relax？有咗初步印象後，便可預想一下你日後想唔想喺度賣命拼搏。
7. 你嘅直覺話你知啱唔啱？
考慮晒以上六個問題後，你嘅內心自然會得出一個答案，相信你嘅直覺，如果感覺不對，千祈唔好因為有人請就say yes ﹝如果你有條件選擇的話﹞﹗
人生總要面對無數改變命運嘅抉擇，只要冷靜思考，切忌心急衝動，必要時要求HR俾一、兩日時間等你諗清楚。希望大家都搵到心水嘅dream job!