內地4未成年人士濫用止咳藥　一人神智不清送院搶救

四川成都警方日前破獲一宗濫用藥物案件，4名未成年人大量服用被當作止咳藥物的「右美沙芬」，來獲得特殊快感，警員到場時，有3人呈現精神亢奮狀態，另1人倒臥床上、神智不清。

根據成都新都公安大豐北派出所消息，警員在執行勤務時發現，一處社區內4名未成年人濫用右美沙芬藥片，其中3人被發現時，處於手舞足蹈、精神亢奮的狀態，另外1人躺在床上，出現神智不清、認知模糊的現象。

警方將人帶回派出所後，先聯繫醫院將神智不清的1人送醫，另外3人則先在警局裡，呈現舉止怪異、眼神空洞的狀態。根據其中1人描述，4人是在網路上結識的，相約一起以高粱酒配藥，平均每人吃下了14至28片不等的右美沙芬片。