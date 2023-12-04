內地4未成年人士濫用止咳藥　一人神智不清送院搶救

四川成都警方日前破獲一宗濫用藥物案件，4名未成年人大量服用被當作止咳藥物的「右美沙芬」，來獲得特殊快感，警員到場時，有3人呈現精神亢奮狀態，另1人倒臥床上、神智不清。
根據成都新都公安大豐北派出所消息，警員在執行勤務時發現，一處社區內4名未成年人濫用右美沙芬藥片，其中3人被發現時，處於手舞足蹈、精神亢奮的狀態，另外1人躺在床上，出現神智不清、認知模糊的現象。
警方將人帶回派出所後，先聯繫醫院將神智不清的1人送醫，另外3人則先在警局裡，呈現舉止怪異、眼神空洞的狀態。根據其中1人描述，4人是在網路上結識的，相約一起以高粱酒配藥，平均每人吃下了14至28片不等的右美沙芬片。
經醫師診斷， 送醫者為藥物中毒性意識障礙，經過數小時的洗胃搶救後，目前已無大礙，警員將四人的尿液樣本，送至專業鑑定機構進行鑑定，結果均檢出右美沙芬相關成分。
右美沙芬可引致死亡
右美沙芬 (Dextromethorphan) 英文簡稱DXM ，是許多非處方止咳感冒藥中常見的活性成分，因其具有解離作用，如果大量服用，會出現快感、興奮感、幻覺幻聽等，若持續服用，還會出現中樞抑制，發生嗜睡、昏迷、呼吸抑制，嚴重會引致死亡。
目前在台灣，僅美商惠氏藥廠所生產的「諾比舒咳」咳嗽液，含有右美沙芬成分，而在大陸，右美沙芬片屬於處方藥，患者要醫生處方才能購買，不過許多藥房仍會非法販售，導致青少年濫用止咳藥的情況未見改善。
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