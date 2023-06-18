內地6歲童爬牆撿球　幼稚園保安拉扯手臂掃腿連踢　母大控訴：踢了30分鐘！

孩子去撿個球，卻竟然換來滿腿瘀青。內地河南鄭州一名李姓媽媽，向傳媒投訴，她6歲兒子玩球時不小心把球扔進了幼稚園裏，隨後爬牆進去想要撿球，卻遭保安攔阻甚至用腳踢長達半小時，讓她憤怒不已報警控告。

有幼稚園老師經過卻沒制止

綜合內地傳媒報道，李女士向記者表示，6歲兒子小寶一直在鄭州市二七區斯博特幼稚園上學。6月12日，小寶玩球時不小心把球丟進了幼稚園裏，想要進去撿球被保安拒絕，隨後他爬牆進入幼稚園被保安發現，遭保安拉扯手臂，用腳絆倒，一直不讓放行。

李女士受訪表示「說我家孩子是小偷，幼稚園東西丟了要找他」，現在孩子腿部受傷有淤青，心理也造成創傷，更不能接受的是，當時幼稚園有老師經過，都沒有第一時間打電話聯繫家長。目前保安已經被拘留，幼稚園的工作人員表示他們有責任，也會積極的去處理。

影片曝光後網友反應兩極，不少人紛紛留言譴責保安暴力行為，「只敢拿孩子出氣」、「刑拘，罰款，賠錢，道歉沒用」、「起訴幼稚園吧，因為發生在經營場所內」，也有人認為是小孩先向坐着的保安踢了一腳，保安才出手控制，作出掃腿動作，「這孩子不是省油的燈，保安只是想控制住他」、「一直踢保安，沒看出保安有惡意」。

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