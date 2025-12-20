北京同仁堂經銷磷蝦油涉造假　聲稱純度99%但實測零含量

上海市消費者權益保護委員會針對市場上銷售的15款南極磷蝦油產品，進行比較試驗，結果顯示部分產品存在成分含量與宣傳嚴重不符的情況。其中一款標註「安徽哈博藥業有限公司生產、北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司經銷」的「99%高純南極磷蝦油」產品，聲稱1粒相當於100隻磷蝦，但檢測結果顯示磷脂含量為0。 官方《央視新聞》20日報道，上海市消保委約談涉事產品經銷商北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司時，對方對南極磷蝦油產品銷售情況的相關細節一問三不知。該公司向安徽哈博藥業有限公司訂製採購南極磷蝦油，價格為每瓶3元到3.7元人民幣（約3.32港元至18.8港元），終端銷售價格每瓶60多元人民幣（約66.3港元），售價約為出廠價的20倍。

出廠價格覆蓋不了成本 北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司工作人員在約談中表示：「價格的合理性，這個我沒辦法回答，就針對生產企業來講，可能有工藝保密性。他報多少我就認多少，比如說他報3元我認，他報5元我也認。」 上海市消保委副秘書長唐健盛指出，南極磷蝦油的原材料通常每公斤300元到400元人民幣（約332港元至442港元），一瓶60克的南極磷蝦油原材料通常需要30克，一瓶南極磷蝦油僅原料成本就要10元人民幣（約11.1港元）左右，而出廠價格3元多人民幣（約3.32港元）根本覆蓋不了成本。

北京同仁堂下架涉事產品 對此，北京同仁堂官方微博20日發布聲明稱，針對「南極磷蝦油」的輿論關注，北京同仁堂集團高度重視、深感痛心，對因此給消費者造成的權益損害，向廣大消費者和社會各界致以最誠懇的歉意。 集團已派專項工作組到四川對涉事產品開展全面深入核查，責令並監督涉事經銷主體四川健康立即下架涉事產品，依法追究四川健康、哈博藥業及相關電商平台的商標侵權等責任，並對相關人員開展問責。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章