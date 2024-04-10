妻照顧植物人丈夫10年 愛的奇蹟喚醒他！立誓相伴一生

植物人甦醒｜內地安徽合肥一名女子，丈夫因突發疾病慘成植物人。在過去10年的幾千個日夜裡，她不離不棄、悉心照料，沉睡的植物人丈夫終於甦醒，開始出現意識，可以自主吞嚥。這位妻子直言︰ 「雖然很累很辛苦，但人在家就圓滿，一切都值了！」感動萬民。 植物人｜突然心臟驟停 留院18個月 變植物人 女事主是現年51歲的孫紅霞，丈夫王明鋒於2014年某日心臟驟停，立即送院搶救，二人本來的幸福時光，就在這一刻盡碎。王明鋒住院18個月後，雖保住性命，但卻成為植物人。

心痛不已的孫紅霞並沒有放棄，咬緊牙關帶著丈夫輾轉奔波上海、天津、山東等多地尋醫問藥，並自學簡單的針灸、按摩技巧，悉心照料丈夫，「每天早上都要給他擦身、按摩，兩個小時就要翻身一次，身邊不能離人」。一路走来，孫紅霞一家得到了很多人幫助，王明鋒的公司承担了大部分醫療費。慢慢地，王明鋒從重度昏迷到醒狀昏迷，再到有微意識，可以對外界刺激作出反應。 植物人｜新狀況曝光 丈夫獲悉心照料 面色紅潤 孫紅霞的故事數年前已曾獲報道，至近日有記者再上門探望，令其最新狀況曝光。記者見到孫紅霞一邊為丈夫按摩，一邊呼喚著他的名字，替他加油。躺在床上的王明鋒面色紅潤，目不轉睛地盯著妻子。一旁的牆上掛著他們的婚照，相中兩人緊緊依偎在一起，露出幸福的笑容。

孫紅霞表示與丈夫是青梅竹馬，從小訂下婚盟，婚後也樂也融融。無奈天意弄人，丈夫於10年前變成植物人，但她堅決無論是順境或是逆境，健康或疾病，也與丈夫一起走下去，甘苦與共。

植物人｜用芥末 苦瓜汁 檸檬汁刺激丈夫吞嚥 據稱，王明鋒無法自主吞嚥，孫紅霞於是想到趁他打呵欠時，用棉花棒沾著芥末或苦瓜汁、檸檬汁以作刺激。在約兩年半後，王明鋒終於能慢慢吞嚥，現在更可以自禿行吞嚥做成糊狀的菜。 孫紅霞表示，有醫護人員跟她說，她丈夫的情況一般能保住性命已是奇蹟，而他臥床多年，肌肉、關節仍能保持目前狀況更是少見，這讓她看到了希望。她說，過去10年來，最怕看不到希望，丈夫剛生病時，她才41歲，家中分別有15歲及7歲女兒，以及年邁的老爺，生活的重擔全壓在她肩上。