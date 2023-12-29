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中國
2023-12-29 18:00:28

深圳好去處｜Coco Park、壹方天地、上塘薈 盤點龍崗龍華區三大商場 福田口岸地鐵直達！

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深圳好去處｜以下推介三大新落成商場，全都毗鄰地鐵沿線，方便大家北上深圳旅遊打卡。

深圳好去處｜以下推介三大新落成商場，全都毗鄰地鐵沿線，方便大家北上深圳旅遊打卡。

內地和香港恢復全面通關，香港人又可再北上到深圳遊玩；深圳商場愈開愈多，吃喝玩樂一應俱全，已成為港人北上消費的最愛之一。在龍崗及龍華兩區，疫情以來就有三大極具新意的商場落成，有挑戰面積最大的，也有挑戰24小時無休的，它們全都毗鄰地鐵沿線，交通方便又時尚好玩，最適合三五知己假日一同出遊。

文：當代中國

雖然位處龍華區，但是壹方天地比佔地面積達36萬平方米的壹方城更大，已經取代壹方城成為深圳第一大商場，顯示龍華區未來的吸引力。（圖片來源：壹方天地微博）

雖然位處龍華區，但是壹方天地比佔地面積達36萬平方米的壹方城更大，已經取代壹方城成為深圳第一大商場，顯示龍華區未來的吸引力。（圖片來源：壹方天地微博）

深圳好去處｜壹方天地  躍升深圳最大商場  達3個海港城

挑戰面積最大的，一定是位於龍華區、分為多個不同區域的壹方天地了。

這個現時全深圳面積最大的商場——壹方天地，分A至E區五大主題區，是全深圳第一個以Block（區）概念而建的商場。

2022年12月，壹方天地最後一區開幕後，從2018年開始發展至今，經歷5年時間，A至E五個主題區終於全面落成啟用。

看「壹方天地」的名字是否似曾相識？

沒錯，壹方天地是「壹方城」的姊妹商場，都是屬於鴻榮源壹方商置運營的。壹方天地比佔地面積達36萬平方米的壹方城更大，已經取代後者成為深圳第一大商場。

壹方天地的刺激玩意集中在C區，有空中降傘，大人小朋友都可以玩。（圖片來源：Elsa & Oceana@youtube）

壹方天地的刺激玩意集中在C區，有空中降傘，大人小朋友都可以玩。（圖片來源：Elsa & Oceana@youtube）

歷時5年才全面落成，皆因壹方天地面積多達60萬平方米，比香港面積最大的海港城（逾18.6萬平方米）還要大兩倍有多，由A區步行到E區需要足足半小時。

A至E區各有特色：A區主打兒童市場、B區國際名牌服裝店、C區主打刺激玩意，有深圳第二大國際溜冰場、超大室內籃球場，甚至室內跳傘場都有；D區主打年青潮流和電動車，而E區則是大型超市。五個區都有天橋或地下通道連通，不受天氣影響，一家大小或三五知己都可以玩上一整天。

如果想去壹方天地也非常方便，商場位於龍華區人流最集中的地段，從福田口岸坐地鐵4號線直達到龍華站A出口，步行大約5分鐘就到。

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深圳星河Word·CoCo Park是龍崗區第二家CoCo Park主題商場，連福田區星河CoCo Park，深圳現時一共有三家CoCo Park。以面積來說，深圳星河Word·CoCo Park是面積最小的，但是主題最集中，定位為「新銳文創生活中心」，要看創意及潮流生活的話，就要到這個商場了。（圖片來源：谷德設計網）

深圳星河Word·CoCo Park是龍崗區第二家CoCo Park主題商場，連福田區星河CoCo Park，深圳現時一共有三家CoCo Park。以面積來說，深圳星河Word·CoCo Park是面積最小的，但是主題最集中，定位為「新銳文創生活中心」，要看創意及潮流生活的話，就要到這個商場了。（圖片來源：谷德設計網）

深圳好去處｜深圳星河Word·Coco Park  特大兒童樂園  親子好去處

另一個超大型商場，就是位於龍崗區坂田五和大道，於2018年9月開幕的「深圳星河Word·Coco Park」了。

這個商場是不是有點面熟？星河Word·Coco Park在深圳已開了三大家，分別為福田星河Coco Park、深圳龍崗星河CoCo Park，以及最新的深圳星河Word·CoCo Park。

深圳星河Word·CoCo Park是龍崗區的第二家CoCo Park，第一家店位於龍崗區3號線大運站與愛聯站之間，而這家則在10號線（坂田線）的雅寶站，附近就是4號線的民樂站。

因為三個商場的名字差不多，選擇地點與朋友見面時就要注意了。

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深圳星河Word·CoCo Park場內有不少巨型特色模型，又有特大兒童樂園，適合一家大小出遊。（圖片來源：德谷設計網）

深圳星河Word·CoCo Park場內有不少巨型特色模型，又有特大兒童樂園，適合一家大小出遊。（圖片來源：德谷設計網）

深圳星河Word·CoCo Park內有巨幕iMax電影院，很受年輕人歡迎力。 （圖片來源：星河World CoCo Park 官網）

深圳星河Word·CoCo Park內有巨幕iMax電影院，很受年輕人歡迎力。 （圖片來源：星河World CoCo Park 官網）

深圳星河Word·CoCo Park一共有6層，天台則設頂層花園，極具特色。商場定位為「新銳文創生活中心」，以文創、餐飲、零售為主，商場內特設兒童樂園，是假日親子好去處。

商場不但有親子場所，內裏更有很多藝術元素，例如有夢想留聲機、造夢初心瓶、瓶行空間等，都是有趣的打卡位。

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灣區打卡｜At Mall 上塘薈 鄰近高鐵 24小時無休

挑戰24小時無休的，就是At Mall 上塘薈了。

At Mall 上塘薈與壹方天地僅兩站之隔，位於地鐵4號線上塘站地鐵上蓋，樓高4層，面積達8萬平方米。

At Mall 上塘薈地理位置優越，它處於深圳精心規劃的「龍華中央活力區」內，集交通樞紐、龍華行政區、以及多個大型住宅項目於一身的地段，無論交通與人流都是暢旺無比的。

在交通方面還有一個很大優勢，就是鄰近廣深港高鐵深圳北站，令到北上出遊At Mall 上塘薈變得十分方便，在香港乘坐高鐵到深圳北站再轉地鐵到上塘站，不需半小時車程就能到達。  

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At Mall 上塘薈大門前的鯨魚及海洋為主題的IP模型，成為了商場很受歡迎的打卡位。（網上圖片)

At Mall 上塘薈大門前的鯨魚及海洋為主題的IP模型，成為了商場很受歡迎的打卡位。（網上圖片)

At Mall 上塘薈定位為「玩味派˙潮聚場」，主打年青潮玩與親子的商場。

商場門外擺放有一條巨型的鯨魚模型，是商場的地標，還有兩個以虎鯨為原創圖案的IP，象徵大海包容與時尚，以年輕喜好，打造一個消閒娛樂的新商場模式。

商場有四成是餐廳，更有超過200家店舖品牌進駐。

值得注意的是，商場內上影盛泰國際影城，是一個以7部高科技RGB激光機建造的動感電影院，看電影就有更好的體驗了。

此外，商場內有港人很喜歡光顧的火鍋店海底撈，而且是24小時營業的，令到At Mall 上塘薈成為深圳第一家全天候24小時營業的商場，適合年青人或夜貓子一族。

At Mall 上塘薈定位為「玩味派˙潮聚場」，主打年青潮玩與親子的商場。一些商店24小時無休，是北上兩天玩盡的好選擇。（圖片來源：Ａt Mall 上塘薈微信官網）

At Mall 上塘薈定位為「玩味派˙潮聚場」，主打年青潮玩與親子的商場。一些商店24小時無休，是北上兩天玩盡的好選擇。（圖片來源：Ａt Mall 上塘薈微信官網）

深圳發展迅速，位於深圳北面的龍華區及龍崗區，大型商場也開始發展起來，而且主題亦多元化，令到北上遊玩到灣區打卡的選擇變得更多、更好玩。

延伸閱讀：灣區打卡｜深圳兩大「空中公園」架空廊橋+智慧設施 最適合親子打卡

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注

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