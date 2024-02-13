農曆新年2024｜黃龍景區與玉龍雪山美不勝收　盤點中國龍年「觀龍」好去處

2024龍年看「龍」｜四川岷山黃龍 媲美九寨溝的「人間瑤池」 除了玉龍雪山，在四川同樣有一個以「龍」字命名的雪山景區，那就是黃龍了。 位於四川岷山的黃龍景區，是一片經歷了千年沉澱而成的地表鈣，海拔3,000米以上，以彩池、雪山、峽谷、森林組成的「四絕」聞名中外。 其中，五彩池是黃龍最著名的景觀之一，池水由岷山主峰流下的山水形成，隨着陽光的照射角度不同，會呈現出不一樣的色彩，如此奇幻的美景，享有「人間瑤池」的美譽。 2024龍年看「龍」｜桂林遇龍河 「金龍巡遊」如夢似幻 俗話説：「桂林山水甲天下」，著名的桂林山水就坐落於灕江之上，但原來，在桂林陽朔，還有一條「小灕江」，那就是遇龍河了。

龍脊梯田最引人入勝之處是擁有四季分明的美麗風景。比如每逢7月至9月份，便是欣賞油菜花海的最佳時期，9月下旬至11月份，則能飽覽滿山布滿金黃色稻穗的震撼景觀，到了冬天，就像走進雪之國度一樣，浪漫迷人。 2024龍年看「龍」｜石澳龍脊 香港最熱門行山路線 提到龍脊，大家或許一時間想不到龍脊梯田，但肯定對以下這個地方感到很熟悉。 位於香港島東南面的龍脊，是香港最熱門的行山路線之一，不少明星藝人都喜歡在這條路線遠足，最有名的當屬周潤發，堪稱「全港最容易偶遇明星的行山路線」。