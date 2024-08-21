去濕方法丨胃脹面油多可能濕氣重？教你穴位趕走外濕內濕

去濕方法丨對付春夏濕氣重 去濕飲品、穴位趕走頭重水腫（am730製圖）

一到天氣潮濕的日子，便會容易引發身體「外濕」。從中醫角度來看，人體的「濕」可以分為「外濕」和「內濕」，除了由外在環境原因引起的「外濕」，口肥味偏好膩、常喝凍飲的飲食習慣，也會傷害脾胃，讓濕氣容易積聚在體內。

濕氣重徵狀 常常感到睏乏、易胖、大便黏滯也是最容易令人察覺身體濕氣重的徵狀，想進一步確認自己是否有濕氣過多的情況，可以留意自己在以下的徵狀中，有沒有出現兩個或以上。 頭重乏力，整天沒精打彩 嗜睡但睡醒後仍沒精神 體質變得易胖 大便軟身、黏滯，容易粘著馬桶 胃脹 胃口不佳 面油多、女士白帶增多 舌苔厚

去濕穴位 透過改善飲食習慣，減少吃生冷、肥膩食物外，做運動排汗、按摩穴位和服用去濕茶、湯水也有助人體排走濕氣。常按以下幾個穴位，可以健脾排濕，讓人重拾朝氣

檸檬薏米水

粟米鬚冬瓜子茶

生薑茶