太遲食早餐 可致早死？

不少人因為早上趕時間，沒有吃早餐就出門，可能拖到變早午餐甚至忘記吃。研究顯示，若太晚才吃早餐，提早死亡的風險會增加。例如推遲1小時進食早餐，死亡率將增加8%至11%。
起床後1小時內進食
該項發表在《Nature Communications Medicine》的研究，分析了居住在英國的2,945名42至94歲人士的健康及飲食數據。結果發現，較早吃早餐對健康比較好，若太晚吃則相對容易早死，而最適合的早餐時間是起床後1個小時內。
推遲1小時早死風險增一成
分析顯示，早餐時間較晚的人，身心健康狀態會隨著年齡的增長而惡化。在生理方面較易面臨疲勞和心血管問題，心理方面則可能出現抑鬱和焦慮。數據又顯示，早餐時間較晚的人，全因死亡率也較高，譬如早餐時間由7時半推遲1小時，死亡風險便會增加約一成。
影響生理時鐘
專家指出，遲吃早餐增加早死風險原因之一是，吃早餐的時間可能會影響生理時鐘，繼而影響到身體的健康。因為當用餐時間延遲，身體便被迫在胰島素敏感度降低和褪黑激素分泌增加的時段攝取營養，導致維持血糖正常的耐糖能力和分解脂肪的脂肪氧化下降，促使卡路里無法有效消耗，進而在體內堆積，於是誘發肥胖等相關問題，最終侵蝕健康甚至性命。