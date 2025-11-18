太遲食早餐 可致早死？

不少人因為早上趕時間，沒有吃早餐就出門，可能拖到變早午餐甚至忘記吃。研究顯示，若太晚才吃早餐，提早死亡的風險會增加。例如推遲1小時進食早餐，死亡率將增加8%至11%。



起床後1小時內進食

該項發表在《Nature Communications Medicine》的研究，分析了居住在英國的2,945名42至94歲人士的健康及飲食數據。結果發現，較早吃早餐對健康比較好，若太晚吃則相對容易早死，而最適合的早餐時間是起床後1個小時內。